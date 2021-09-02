《鬼滅之刃》漫畫單行本只賣2蚊！熱潮後神話破滅還是另有內情？

知名動漫作品《鬼滅之刃》全球爆紅，風靡無數大人小孩，榮登Oricon公信榜2020年日本國內最暢銷漫畫，從作品推出用時僅4年3個月，就在2020年10月發行量突破1億冊，成為日本漫畫史上最快突破1億冊的漫畫，單行本一度被炒到一本高達數百元。



有日本網友分享在二手書店購買漫畫的收據，只見一度紅遍大街小巷的《鬼滅》，如今因熱潮已過，二手漫畫價值僅剩30日圓（約港幣2元），比其他人氣作品《五等分的花嫁》、《Dr.STONE 新石紀》的150日圓還要便宜。

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《鬼滅之刃》的漫畫累積發行量在2021年2月達到1.5億本，如今在全球仍有極大影響力，想不到二手漫畫的價值竟已降至低谷，讓許多網友紛紛留言討論，認為大量發售的書籍本就容易貶值，或許等到第二季動畫播出時，漫畫的價格會再次回溫。

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