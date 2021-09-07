【原神／雷電將軍／手遊／手機遊戲／Android／iOS／課金】由米哈悠開發的跨平台開放世界手機遊戲《原神》持續在全球大熱，遊戲最近迎來2.0改版，推出的新角色「雷電將軍」巴爾（Raiden Shogun Baal）更是使全球玩家為之瘋狂，



玩家瘋狂課金抽蛋

《原神》的新角色「雷電將軍」超越了《原神》過去所有限定角色的記錄；有網站統計了《原神》的課金數據，在雷電將軍推出後僅兩日，課金量就已接近1000萬美元。這僅統計了中國地區的課金量，全球總數估計數字會是以上數字的兩至三倍。

而且雷電將軍的抽蛋池目前仍未完結，整個限定角色抽蛋的全球收益肯定更為驚人。不過實際成績如何要等之後Sensor Tower等數據網詞的9月份手遊課金統計出來後才知道。

攞晒啲錢出嚟！

至於雷電將軍如此火紅，除了角色本身設計出眾、事前宣傳夠多、玩家期待度高之外，亦因為原神在9月迎來1周年，官方將玩家首次課金可獲雙倍水晶的福利重置（首儲重置），「買一送一」之下課金的人自然增多。雷電人氣之高，不論日本、中國還是歐美都有大量畫師繪畫雷電將軍的圖片以至Cosplay。

出色的配音也是一大賣點

按圖放大原神雷電將軍美圖、Cosplay圖集：

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同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

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