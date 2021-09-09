【破曉傳奇 Tales of Arise 攻略】傳奇（時空幻境）系列的戰鬥原本理念是融合RPG與格鬥遊戲於一身，所以戰鬥方面追求爽快之外，每集創新之餘亦有一定複雜性。來到今集亦不例外，新玩的可能會覺得難上手，以下就提供20個必知戰鬥技巧。



【第1式：設定提前輸入】遊戲有個「提前輸入時間」選項，而且預設是「長」的。對於習慣連打按鍵的玩家來說其實會很易早按了技，如果途中戰況轉變便會出錯。建議把選項設定回「短」來玩。

【第16式：暖機高速吟唱】今集的術吟唱同以往一樣可以靠連技提速。玩琳薇爾時不要一開始就唱AG4，反而先唱AG1或2的小招，之後唱AG3再唱AG4的便能快速吟唱。當用增幅攻擊不斷疊加，唱大魔法速度更是飛快。

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除了以上一些教學沒教的小秘技，其實在遊戲內都有提供齊全的戰鬥說明。如果有遺忘了的話，可以去選單的圖書館>說明>戰鬥頁查看。

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