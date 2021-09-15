【高達2022新動畫 / 福岡nu高達】回望上作《鐵血的孤兒》，高達已經相隔了6年未有電視動畫（不計GUNPLA系列）。終於在近日Bandai Namco舉行2nd Gundam Conference，宣佈一系列企劃。當中就包括下年會有3套新動畫、福岡建造實物大nu高達等。



下年終於有新的高達電視動畫（Bandai Namco）

Bandai Namco舉行2nd Gundam Conference一口氣公布大量高達的未來企劃及全體戰略。包括有環保向的GUNPLA回收企劃、GUDA教育向的Gundam Educational Program等，更請來日本杏林大學名譽教授古賀良彥，探討了半小時關於Gundam與地球可持續性的課題。不過一般人最關心的應該還是新作動畫、1:1實物大企劃等，以下就整合當中7大要點快速看。

👇高達2nd Gundam Conference 7大企劃 全新電視動畫👇

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是次會議也公開了高達的銷售數字，目標2025年有1500億日圓（Bandai Namco）

是次會議雖然有一半是業務/品牌宣傳向，不過都有不少一般觀眾關注的事宜，重點的新動畫「水星之魔女」也建立了官方網站，未來如有概念圖或Key Visual時相信大家都能第一時間看到，大家都很期待新作畫風怎麼樣。今次也是第二次的高達全方位未來戰略會議，在完結時有聊天說到第三次或許會在下年春舉行也說不定。

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👇機戰30 日本投票 最注目參戰作品TOP10 （點圖觀看）👇

《機戰30》（超級機器人大戰30）作為系列30周年紀念作，將於10月底在 PS4／Switch／Steam發售，早前日本就舉行了「最注目參戰作品」的投票，究竟邊套高達、邊部萬能俠上榜？一齊看看結果：



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