《新世紀GPX 高智能方程式》2018年在海港城搞展覽人氣勁爆，大會亦選擇在30周年紀念再次來到香港搞期間限定店，不過「賽道」就由尖沙咀搬到港島太古城。場內有經典場面空中入彎場景，更有加賀愛車「凰呀」的1：1模型展出！



【10.1三日連假動漫景點 01】《高智能方程式》太古城開賽

為紀念元祖TV版《新世紀GPX 高智能方程式》播出30周年，片商以「世界巡展」名義在日本各地擺展覽，繼8月大阪GP後，就輪到香港的《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》，太古城場內會首次展出兩部1:1的高智能方程式名驅：包括風見隼人的雷神，30週年特別配色νASURADA AKF-0/G Livery Edition Lifting Turn Mode（空中過彎）情景，以及加賀愛車OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode！

今天的我沒有極限！ 《高智能方程式》風見車人

重現空中入彎過程中的超級雷神

🏁🏁 1：1空中入彎超級雷神細節：日本Sunrise也畀Like 🏁🏁

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🏁🏁 動畫設定資料展＋PopUp Store 現場實景圖片 🏁🏁

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🏁🏁 1:1 凰呀 細節一覽 🏁🏁

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🏁🏁 其他場內展品的模擬3D渲染圖 🏁🏁

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🏁🏁 經典角色插畫 🏁🏁

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↓↓↓究竟風見車人用過幾多款雷神跑車？逐架睇！↓↓↓

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以VR技術進入Zero領域！

除了最基本的商場show陳設，又有個《高智能方程式》X Formula Square X SmarTone 5G連接RV實體虛擬賽車系統，以5G及VR技術重配故事中時速700公里的的極速快感駕駛體驗，不過大家試玩時會不會進入Zero領域？

世界巡展香港限定店全球首發30週年紀念限量產品

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《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》活動詳情

日期：2021年9月30日至10月27日

時間：中午12時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋



同場回帶睇Enako Cos 高智能方程式賽車女郎

今期《Figure王》雜誌更用Enako做封面，好想買！

日本人氣、聲優、Cosplayer Enako えなこ扮演主角風見車人老婆：菅生明日香。一身新衫更是由《高智能方程式》人設家 猪股むつみ 重新設計，她更站在1：1 超級雷神 Super Asurada AKF11 旁邊，是不是很性感呢？

😍Enoko 賽車女郎look😍

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【10.1三日連假動漫景點 02】《我的英雄學院》三巨頭立牌K11合照打卡

ONE・FOR・ALL 《我的英雄學院》

少年JUMP人氣作品電影版《我的英雄學院劇場版: 世界英雄任務》10月上映，香港率先搞期間限定店，即日起可以去尖沙咀K11 Art Mall 跟綠谷、爆豪、轟三巨頭以及各正邪角色1：1立牌合照打卡。店內有超過100款《我的英雄學院》限量商品，除了劇場版精品是粉絲No.1搶購之選外；襟章、立牌、英雄玻璃杯。

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《我的英雄學院》官方期間限定店資訊

地點：尖沙咀K11 Art Mall 購物藝術館 - G01號舖

日期：2021年9月24日 - 10月10日

營業時間：早上11時30分至晚上8時30分



【10.1三日連假動漫景點 03】荃灣南豐紗救「走進伊藤潤二的詭異世界」

大家都是朋友，大家都是朋友...... 《富江》

荃灣文青場南豐紗廠推出「走進伊藤潤二的詭異世界」漫畫場景展，5個展區以一套伊藤潤二漫畫為主題佈置，展現伊藤潤二恐怖美學，包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》與《富江‧鬼屋》，最後當然還有大會紀念品、伊藤氏漫畫、模型pop up store。

活動日期：2021年10月1日至10月31日



地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層 The Annex



場次：

周末及公眾假期，每日13場，每場30人，參觀時間30分鐘

12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 20:40



星期一至五，每日11場，每場30人，參觀時間30分鐘

13:00 / 13:40 / 14:20 / 15:00 / 15:40 / 16:20 / 17:00 / 17:40 / 18:20 / 19:00 / 19:40



門券：$180/包贈南豐紗廠 X 伊藤潤二別注版茶巾乙條 (非賣品)

