【暗黑破壞神II獄火重生／Diablo II: Resurrected／D2R／暴雪／Blizzard／PC／PS5／PS4】暴雪另一款重製遊戲《暗黑破壞神II獄火重生》早前正式推出，有去年初《魔獸爭霸III：淬鍊重生》水準不如預期的尷尬前科，今次Diablo 2能否重拾榮耀呢？以下為《香港01》科技玩物頻道簡評。



暴雪不了？原來最後大家都真香

近年暴雪爆出不少負面新聞，像是有《魔獸爭霸3》重製、《魔獸世界》的遊戲水準不濟，以及最近的性騷擾醜聞等，使得近來在社交平台上都有許多人說「暴雪不了」等抵制言論。不過D2R一出，還是馬上牽起一陣遊玩熱潮，在各社交媒體及直播平台都有大量人分享自己正在遊玩中，記者自己身邊也有很多人在玩，果然人類的本質還是「真香」。

撰文時D2R在Twitch上有4萬觀眾看直播，算是比較多的遊戲。而撰文時非巔峰時段，統計指D2R平均Twitch觀眾人數為9萬人，歷史高峰則是44萬人。

真‧忠實移植 現代畫面音效重現舊時感動

開發團隊在之前已表明本作的主要目的是「重現當時D2的感覺」，而D2R相當成功地做到了這一點；可以說本作就是你想像中的「高清Diablo 2」應有的樣子。而當然遊戲不是單純高清化，畫面、音效、特效等不少都是重新製作，暴雪工藝加持之下，D2R的畫面表現比現代的Isomatric（俯瞰式）遊戲也是不遑多讓，尤其是音效的表現是極為出色，施法、更換裝備的音效極具質感。

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另一方面，為了保留原作感覺，遊戲機制、物品、掉落等內容是幾乎沒有改動，可說是真正原汁原味重製。固然很多人想要的就是忠實還原原本的Diablo 2；但如果你不是那種較為狂熱的Diablo 2玩家/愛好者，太過忠實的重製未必適合你。畢竟Diablo 2作為一個刷寶遊戲，其中一些地方以現代遊戲而言是有些反人類，例如相當低的掉寶率、較長的升級時間、隨機刷出的超強詞條精英怪把玩家秒殺等等。

當然也有一些現代化改進，如有自動拾取金錢、調高了符文的掉落率等。

作為一個20年老遊戲，不少地方在現代角度來講大概有時過時，例如道具需要逐個用卷軸鑑定、死亡會掉落身上金錢和裝備等，如果沒經歷過那個年代的遊戲機制，未必那麼容易適應。

你覺得舊時Diablo 2好玩，不一定代表你想在20年後的今日由頭再玩過。

手掣遊玩表現出色

今次重製是Diablo 2首次登上家用機，支援手掣操作，相信大家都很好奇用手掣玩Diablo II的感覺如何。記者今次以PS5遊玩D2R，手掣操作體驗是非常不錯，比想像中流暢和易上手得多。尤其是戰鬥的部份，手掣移動和施放技能比鍵鼠還要舒適。

而且撿拾物品的感應也是十分靈敏，即使掉落地上的戰利品很多，也是很容易就能撿到想要的東西，比預期中還要優秀。不過一些在敵人腳底施放的技能如火牆有時會放不到在自己想要的位置，不過也是可以調整操作來適應。

另外想當然的在整理物品道具方面，如整理保管箱或是使用魔方合成物品時，仍然是滑鼠較為方便快捷。

總結：真‧懷舊復古感覺

作為重製遊戲，D2R在畫面、音效、操作等硬件上基本沒什麼可挑剔；如果你很確定自己想要重溫舊時Diablo 2感覺，包括其中一些在現代角度來看已過時/古舊的機制及玩法的話，《暗黑破壞神II獄火重生》一定不會令你失望。如果是未玩過當年Diablo不知道當年熱潮之烈、想要體驗一下的話，亦是一個不錯的選擇。不過提提大家雖然本作在多平台推出，亦可跨平台共用進度，但是目前尚未支持跨平台連線遊玩（不排除之後有機會增加）；因此如果想和朋友一起打寶刷裝，就記得要選在同一個平台。

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