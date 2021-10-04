【伊蘇6／手遊／手機遊戲／Android／iOS／打機／攻略】Falcom經典ARPG動作遊戲系列《伊蘇》改編的手機遊戲「伊蘇6納比斯汀的方舟Online」，日服已於7月開始營運，中文版亦將於10月20日上架。由於有日服「未來視」，以下整理遊戲需知事項及職業介紹，方便大家在中文版推出時立即上手。



超經典ARPG改編 8、90後集體回憶

有玩開日系遊戲或ARPG遊戲的玩家大都對《伊蘇》這個名字不陌生，超過30年歷史的動作角色扮演遊戲，講述主角「阿特魯」在世界各地冒險的故事。整個系列目前共有9集，而對於老玩家來說《伊蘇6》是別具意義的一部；因為《伊蘇6》距離上一集時隔有8年，除了是Fans等了許久的新作外，亦是系列首次用3D製作（雖然是卡通風格）。

2003年原版伊蘇6封面圖

同時本作的製作水準亦非常高：它有著精致的人設及2D美術（奧露哈和伊莎這對精靈姊妹到現在還是很受愛戴）、以ARPG遊戲而言非常豐富的內容量、簡潔又爽快的戰鬥系統、出色的關卡設計及劇情，還有水準甚高的過場動畫。

以上種種使《伊蘇6》當年在市場上取得巨大成功，2003年推出時為日本連續4星期PC遊戲銷量冠軍。《伊蘇6》的成功令當時經營陷入困境的Falcom重上軌道；之後的《軌跡》系列的早期作品如《空之軌跡》、《零之軌跡》等亦沿用了《伊蘇6》的引擎。

按圖放大看：伊蘇6納比斯汀的方舟Online玩法及4大職業介紹

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手機Online版玩法 4大職業介紹

手機版《伊蘇6》既然是「改編」遊戲，自然有很多和原作不同的地方；主要是玩家並非操作《伊蘇》系列男主角紅髮劍士阿特魯，而是以自創角色進行遊戲。

玩家可以由戰士、刺客、遊俠及法師4個職業中選擇一個創立角色。而每個職業都會有進階職業（轉職/2轉）可以選擇，例如戰士可選擇轉職成為著重控場的「騎士」或著重輸出的「狂戰士」。雖然操作角色不是阿特魯，不過原作的地圖、迷宮、怪物以及Boss等當然都會在遊戲中粉墨登場。

奧露哈我老婆

戰鬥系統就是現時流行的ARPG式MMO，和黑色沙漠M、二之國等相當接近，有玩過同類型遊戲的話應該很快能上手。當然少不了裝備、靈魂卡等戰力強化玩法，相當的MMO。一大賣點是當年的原版並沒有配音，現在手機版就為主要角色們都增加了配音，奧露哈由《尼爾自動人形》2B的聲優「石川由衣」出演；伊莎則由另一知名聲優「小倉唯」獻聲。

和原作相比手機版大幅增加了劇情；由於加進了「玩家」這個角色，劇情基本上全部重新編寫；當然大方向仍然是依照原著，不過就增了大量故事情節、海量台詞以及支線故事。原作遊戲的台詞數量相當少，基本上每次劇情都是幾句話帶過，阿特魯更是不會有任何台詞。這些固然是蕭伊蘇遊戲的特色，不過換成現代手機MMO的話，就實在不夠劇情量了。

遊戲4大職業介紹：

戰士：近戰職業，主要屬性是力量。特色技能是「暴怒」，普通或特定技能可使玩家進入暴怒狀態，然後此狀態下部份技能會獲得強化和額外傷害。可轉職成為著重控場的「騎士」或著重輸出的「狂戰士」。



法師：兼具控場和傷害的遠程角色，能夠使用法、火和奧術三種魔法。特色技能是魔晶，使用特定技能後可獲得魔晶，儲滿3個魔晶後可消耗魔晶使下一個技能大幅強化。轉職可選冰法師或火法師。



遊俠：本作中的輔助職業，除了遠距離攻擊之外還有Buff和治療等技能。可轉職為偏向輸主的風行者或以治療為主的祭司。



刺客：近戰輸出職業，血和防都比戰士低，容易暴斃，是需要操作技巧、熟習遊戲系統才能完全發揮的角色。可轉職為忍者或海盜，前者有隱身技能和各種刺客技能，後者則能同時使用刀和槍，兼具了遠距離火力。



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