【EVA 新世紀福音戰士 AI真人化】EVA新劇場版終於完滿結束，接下來就看看它是否真的會有真人版。最近有日本網民就將作品的角色進行AI真人化，看看又是否順眼。



其實自從有像Artbreeder的AI合成技術之後，網絡上的AI真人化製作者也越來越多。像「AI実写化プロジェクト」、「AIツクールbot」、「AI如果」等。不過筆者比較喜歡的還是「AIみかん」。他的調校是比較用心及仔細，而且更附合角色的氣質，很多時也有更高的還原度。而今次「AIみかん」製作EVA角色亦是最有味道的一位。

AIみかん的明日香，個人覺得最順眼，也有原作的氣質（AIみかん）

AI実写化プロジェクト的明日香，感覺完全變德國人了（她日德混血）（AI実写化プロジェクト）

AI如果的明日香，感覺有點隨便（AI如果）

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除了AI真人化之外，AIみかん亦有個「Omake」（小贈品），配對及合成了真人化後的角色。像是真嗣X薰合體會變成怎樣，明日香X綾波麗會怎麼。最後還有碇源堂X冬月耕造...



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來源：AIみかん

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