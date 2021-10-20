K11 Banpresto EXPO 人稱眼鏡廠的「萬普」是BANDAI的副品牌，專門出香港人近年最愛的夾公仔、一番抽景品，而香港同好比日本人更幸福，因為香港的眼鏡廠景品都是直接放在鋪頭發售，百幾蚊隻不用夾。不過，筍貨新貨真的很快會被掃爆！所以你就要好似MC 張天賦一樣，要尖沙咀K11 Art Mall 舉行的Banpresto EXPO 景品展覽+pop up store，有5款獨家／7款我英、進擊的巨人、柯南、龍珠、One Piece新景品率先發售，仲有11、12月未發售新作展出。



MC 張天賦去了Banpresto EXPO K11打卡出IG po。

MC 張天賦話景品展超正，IG出po話好似變返「張三歲」小朋友一樣，影相買玩具好投入。



鬼滅／龍珠／我英／海賊王／咒術5大作新景品（點圖放大）

地面中處的主要展區，中間有仿日本神社鳥居，以及4位《鬼滅之刃》主角的真人size立牌。並有《龍珠超》、《我英》、《One Piece》、《咒術迴戰》的新作展品及打卡位。

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B2層還有其他景品展覽，展出多款 Q posket 包括《迪士尼》、《美少女戰士》、《百變小 櫻》、《初音未來》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Re:從零開始的異世 界生活》、《海賊王》、《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》 《通靈王》，當中 《名偵探柯南》及《Stranger Things》更是海外限定款式。最後還有買買買的Pop Up Store，收現金／信用卡／八達通及Wechat Pay！

地庫B2多景品合女生口味 必睇Q Posket 美戰／迪士尼公主

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12款率先／獨家新款景品

除了四款《龍珠》、《我的英雄學院》活動限定商品外，更搶先全球發售英雄勇像《ULTRAMAN TRIGGER MULTI TYPE》、《Q posket - 名偵探柯南系列》，亦有《進擊的巨人》先行再販商品，數量有限售完即止。

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K11 Banpresto EXPO 眼鏡廠景品展

日期：2021 年 10 月 19 日(星期二) 至11 月 8 日(星期一)

時間：11:00 – 21:00

地點：尖沙咀河內道K11 Art Mall 地下及地庫 2 樓中庭



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