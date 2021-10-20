【手遊／伊蘇6／納比斯汀的方舟／Android／iOS】預約破百萬、由經典動作RPG遊戲改編的手機遊戲《伊蘇6 Online～納比斯汀的方舟～》中文版已經正式開服，以下為遊戲新手攻略。



沒有首抽刷 每日要做足

伊蘇6 Online是手機MMO，玩法接近《黑色沙漠M》、《二之國交錯世界》等；以育成角色和提升裝備為主，不像一般社交手遊強調首抽。固然本作也有抽蛋系統，但是最早的蛋池要升到31級才開放，而目前開服第一日等級上限只得29，換言之根本沒蛋可抽。

玩家人數比預期要多，打Boss人山人海

真的想要刷的話，就要等到等級上限開放到31之後才能刷，但是1等衝到31等，就算再快都要三小時；值不值得花時間刷就看自己了。除了花時間外還要考慮一點是遊戲有每日經驗上限，遲一天開始就少一天進度，令「刷首抽」更不划算。



按圖放大伊蘇6 Online新手攻略7大必知心得：

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伊蘇6 Online新手攻略7大必知心得：

1. 沒有首抽

伊蘇6 Online是手機MMO，玩法接近《黑色沙漠M》、《二之國交錯世界》等；以育成角色和提升裝備為主，不像一般社交手遊強調首抽。固然本作也有抽蛋系統，但是最早的蛋池要升到31級才開放，而目前開服第一日等級上限只得29，換言之根本沒蛋可抽。大家都很想要的奧露哈和伊莎魂卡可以直接儲值獲得；不過英雄奧路哈角色就只能等抽蛋 / 累計儲值10萬台幣獲得了（沒錯是10萬）。真的想要刷的話，就要等到等級上限開放到31之後才能刷，但是1等衝到31等，就算再快都要三小時；值不值得花時間刷就看自己了。除了花時間外還要考慮一點是遊戲有每日經驗上限，遲一天開始就少一天進度，令「刷首抽」更不划算。



2. 職業選擇

遊戲目前有4個職業，分別是戰士、遊俠、法師和刺客，每個職業都有兩個二轉可選，如法師可選冰法或火法。如果是無課 / 微課玩家，比較建議選遠程角色，即法師和遊俠，因為是遠程的關係就算沒課金戰力較低，也可在後方遠處輸出。無課/微課近戰角色因為裝備沒課長好的關係，很容易在高難度內容中被秒殺；當然課長就選自己喜歡的吧。如果是喜歡PVP的玩家，目前刺客是比較強勢的職業，兩個轉職忍者和航海家都是PVP優勢職業；另外戰士轉職傭兵和法師也是PVP熱門選擇。



3. 技能系統解說

算是本作比較良心的地方，技能可以全部點滿，只是需要打經驗換技能點，不過遲早都能點滿。技能點不足時可以用經驗來交換。不過早期來說角色等級比較緊要，技能點可能到稍遲一點再換也可。另外是技能可以隨時免費重置重點，勤力的話甚至可以針對不同關卡內容換不同配點。遊戲也內建三個欄位記憶你的配點。



4. 務必加入旅團

旅團是本作的公會系統，而由於旅團有很多額外資源如宴會等，因此是非加不可，用遊戲內建的一鍵加入先隨便加了也沒問題，有需要的話之後再轉會



5. 開啟高幀率模式

個人十分建議在設定中開啟高幀率模式，能讓體驗大為提升，不過相對手機耗電量也增加，效能不好的手機更可能發熱。但不開的情況下畫面實在很不順暢，開完你就會發現有多舒服



6. 每日必做

本作打野怪沒有經驗，要拿經驗升級只能打每日副本或是解任務。幸好大部份內容都可以自動，解完所有每日內容需要1~2小時左右，建議當然是全解。如果沒空的話，強烈建議最低限度都要打完裝備試練、機械覺醒和委託任務。



7. 課金建議

本作課金位非常多，每個強化系統都可課金買素材，然後還有魂卡、英雄、坐騎等抽蛋，還要採用戰力制PVP玩法，在手遊中也算是比較坑錢的一款。如坐騎禮包788元，直接加3500戰力和百份比數值，赤裸裸的戰力販賣。還好本作也有一些CP值較好的課金選擇，微課的話建議可買細月卡($38)和通行証($68)，每日拿石和可獲一張隨機紅色（最高稀有度）魂卡。如果捨得再花一點，可以再買大月卡和成長基金；但就不建議在此之上再課金了，畢竟坑起來想追戰力根本沒有盡頭，輕度課金讓自己推進度舒服些的程度就好了。



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