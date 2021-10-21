【星球大戰／星戰／Star Wars／神人／模型】《Star Wars》星球大戰作為經典電影系列，除了阿拿堅、奧比溫、尤達大師等經典角色外，電影中各種未來科幻載具、太空船、戰機和戰艦等機械的設計亦為人所津津樂道，更有不少人會自己製作星戰的模型；如最近就有一位外國神打造全長3米的巨型「殲星者」Star Destoryer戰艦，還原度超高。



製作時間近3000小時 配件逾20000件

造出此驚人模型的是外國模型師Stefan，專職「Scratch building」，意指其模型是「made from scratch」，由零件開始都是自己手造，然後砌成一個模型。今次他這艘「殲星者」Star Destoryer則總共用上了約22000個零件，耗時近3000小時才完成製作。

細緻的程度幾近瘋狂

這艘殲星者模型不單是大，更重要是還原度和細緻度極高，外層的坑紋、炮台、管道以及各種凹凸位等細緻部份全都忠實再現，說是巧奪天工也不為過。模型內部還裝了LED燈和電線，重現戰艦中窗戶以及推進器的光芒。

按圖放大外國神人3000小時打造殲星者戰艦模型：

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此模型相關有趣數字

長度: 3米

重量: 35公斤

工時: 約3000小時

800個LED燈

400米電線

22000個零件



欣賞此模型時可以配上星戰經典配樂《帝國進行曲》：

Stefan的工作室主頁：https://greatspacemodels.com/

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