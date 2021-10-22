Marvel《永恆族》Eternals上映在即 入場前必知背景 角色能力介紹

【永恆族／Eternals／Marvel／MCU／電影／介紹】Marvel迷們等了許久的Marvel Cinematic Universe MCU第四期電影終於開始陸續上映，繼早前的《黑寡婦》和《尚氣》之後，《永恆族》Eternals也終於要上映了；如果只有看MCU而對Marvel漫畫沒太多接觸的話，可能會不太清楚「永恆族」的來頭，以下就為大家簡單整理永恆族的歷史背景和角色簡介，方便大家入場前做功課。



天神族所創超人種族 與變種人都有淵源

Marvel漫畫的中永恆族（Eternals）是由天神族（Celestials）所創造，而天神族作為宇宙中最強的神祇種族（當然Marvel有不少超越宇宙級數強的角色，也不是說天神族是Marvel最強），其創造出來的永恆族自然也是實力非同尋常，永恆族人有著變形、念力、分子操縱、不老不死等各種超能力。

不少永恆族都混入人類社會生活，外貌也變化成不同人種的模樣。

永恆族和天神族在人類歷史及文明的進程中有很大影響（以至可說是主宰）；在一些漫畫系列中天神族更是變種人（即X-Men中的Mutants）誕生的原因。再加上在連接MCU第四期的幾套劇集和電影都有提到多元宇宙Multiverse；因此很多人都預計X-Men可以用整合Multiveser的方式在MCU中登場了。不過電影通常不會直接沿用漫畫設定，而是會接MCU的需要和風格而修改，因此得個知字便足夠了。

按圖放大Marvel《永恆族》入場前必知種族背景角色人物能力介紹

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Marvel《永恆族》角色人物能力介紹（種族背景請看圖）

瑟西 Sersi

演員：陳靜Gemma Chan

本片女主角，在漫畫中是復仇者聯盟的成員。她特別擅長變形和分子結構排列能力，能改變包括生物在內所有物質的分子和原子結構。瑟西熱愛人類的身份和生活，對人類也非常友好。



伊格瑞斯 Ikaris

演員：理察·麥登 Richard Madden

本片男主角，漫畫中和瑟西是一對戀人。他擁有高度智商和冷靜的頭腦，是永恆族的戰術領袖。本人擁有飛行能力以及「鐳射眼」般可從雙眼射出宇宙能量光線作攻擊。



典娜 Thena

演員：安祖蓮娜祖莉 Angelina Jolie

永恆族中最強大的戰士之一，可用宇宙能量變出劍、矛及盾牌等武器，劍術和戰鬥力都是永恆族中最強級數。



基加美修 Gilgamesh

演員：馬東石

永恆族中力氣最大的一位，擁有宇宙能量外骨骼戰衣，亦可用宇宙能量幻化成拳套，一拳就能打倒異變族猛獸。



金格 Kingo

演員：卡苗·蘭哲尼 Kumail Nanjiani

永恆族戰士，能夠從手中發射宇宙能量光彈。為了隱藏身份，金格成為知名電影明星；他嚮往日本武士，並學習武士的造型及劍術。



水精靈 Sprite

演員：莉亞·麥曉 Lia McHugh

身體停留在12歲大小的永恆族，外表像孩子內心卻成熟，有強大能量和非凡智慧，能創造可以亂真的幻覺。



法斯托斯 Phastos

演員：拜恩·泰尼·亨利 Brian Tyree Henry

科技工程師兼智能武器發明家，隱藏在歷史背後推動人類科技進步。他亦是MCU中第一個同性戀英雄。



馬卡妮 Makkari

演員：蘿倫·瑞德洛夫 Lauren Ridloff

擁有超越其他永恆族人的超高速移動能力，但同時有聽覺障礙；不過亦因此她可以在高速移動時不受音爆影響。



德魯伊格 Druig

演員：巴利·高根 Barry Keoghan

內心冷漠的永恆族，能夠利用宇宙能量操縱他人的思想。由於不認同其他永恆族與人類的相處方式，他一直遠離族人。



雅夕 Ajak

演員：莎瑪·希恩 Salma Hayek

原作漫畫是男性，電影則改為女性。永恆族在地球上的領袖，人類文明進步推出，能利用自身的能量治癒人類和永恆族戰士，亦負責與天神族聯系。



戴恩·惠特曼 Dane Whitman

演員：傑·夏寧頓 Kit Harington

原作漫畫中Dane Whitman是第三代「黑騎士」：Dane Whitman本身是個無任何超能力的人類，但有著超卓的劍術和格鬥能力，甚至足以和美國隊長及狼人抗衡。他也有超高超的戰術頭腦和指揮能力。



漫畫中的黑騎士可使用各種魔法武器和盔甲；亦因為Dane和永恆族的Sersi是夫妻關係，Dane能從Sersi獲得宇宙能力強化自己的身體能力。不過還不知道電影中的Dane會否變成黑騎士。



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