機戰30攻略｜《機戰30》（超級機器人大戰30）PS4/Swich/PC 已經在香港偷跑！《30》的介面令人有煥然一新的感覺，別說新手，連一直玩開的機戰迷也需要多了解才玩得順手，即時送上試玩後的6個簡單心得分享，希望可以方便大家更快打爆機。（本文操作以Switch的按鍵排位為準）
今集在戰鬥方面就暫時與舊作的系統類近，也就是ExC額外行動系統。自動戰鬥方面雖然有部份玩家可能會不太喜歡，但能快速跳過嘍囉戰倒算方便，對於不玩Hard難度或只是休閒玩來說應該會受落。
送上試玩後6個簡單心得，希望方便大家打得更爽
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同場加映：《機戰30》DLC隱藏機《高達鐵血的孤兒》點先拎到？
《超級機器人大戰30》公開多部DLC下載限定作品，而當中包括人氣極高的《高達鐵血的孤兒》以及「咸蛋超人」《Ultraman》究竟究竟買那個版才可以用到巴巴托司狼王式？
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想知細節：機戰30｜高達鐵血的孤兒+機戰OG 7部新DLC機體 取得法公開
生產商： Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂
平台：Nintendo Switch／PS4／Steam）
售價：基本版 9,460日圓（約$650）/ 下載DX版 14850日圓（約$1040）/下載Ultmate版18150日圓（約$1270）／Season pass 4000日圓（約$280）/ Premium Sound & Data Pack 4000日圓/約$280）
下載版及實體版初回限定及附送DLC情報，請點擊以下圖輯：
同場睇：DLC1 櫻花大戰、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰
▼▼▼點擊即睇Hi-Nu高達、V型電池俠及期待值爆燈的《櫻花大戰》登場！▼▼▼
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機戰30｜日本「機械人Cosplay大展」30人參戰 高達／EVA／黃金俠機戰30體驗版｜日本玩家驚人毅力 用4,655回合完全解鎖母艦AOS《機戰30》未出已劣評？掛機／無鐵血孤兒 8大失望位與5個位真香機戰30︱《櫻花大戰》、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰！體驗版即日公開《機戰30》｜魯魯修新機月虹影帥 AOS新系統 買前必知5重點機戰30 參戰作品人氣投票TOP10｜高達佔4席/真三一 GRIDMAN竟無份機戰30率先試玩｜實試自動戰鬥 原創戰艦/早見沙織配音女艦長登場