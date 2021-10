【銀河守護隊/星際異攻隊/Guardians of the Galaxy/GoTG/Marvel/PS4/PS5/評價】來到10月底有數款家用遊戲大作推出,除了《機戰30》之外比較多人注目的就是Square Enix的這款《Marvel's Guardians of the Galaxy》;以下為遊戲簡評及快速上手心得。



*以下評價以遊戲PS5版為準

畫面優秀 對白抵死 戰鬥系統亦算不俗

記者以PS5遊玩本作,第一個感覺是畫面相當出色,材質的處理和各種物件的細節位都做得一絲不苟,流暢度亦佳,使得即使是過場的即時演算動畫亦很有觀賞性。

畫面是令人眼前一亮的程度,相當滿意。

不過由於是Marvel遊戲而非MCU遊戲,因此和其他改編作一樣無法使用MCU中的Chris Pratt(Peter Quill 星爵)和Zoe Saldana(嘉魔娜)等演員的造型,劇情也和MCU的銀河守護隊不同。不過值得一讚是本作的人物外型也是非常不錯,至少喜歡MCU GoTG的記者收貨,尤其是Groot的造型十分優秀。另外可放心的是,銀河守護隊中一貫的抵死互串對白有本作有好好呈現,喜歡看銀河守護隊各成員之間的互動的話,定能樂在其中。

加了件胸甲,線條也更像人類肌肉構造,個人覺得這個Groot比MCU的還好看。

實際玩法方面有點像《星球大戰 絕地:組織殞落》(Star Wars Jedi: Fallen Order),都是一本式過版玩法,在關卡中解開平台謎題前進,或是遭遇敵人要戰鬥等。雖然遊戲畫面是十分出色,不過戰鬥系統方面,坦白講只能說是不過不失,基本戰鬥模式是操控星爵的第三身動作射擊,同時可指揮隊友(銀河守護隊的成員)使出技能攻擊敵人。

只是老實說戰鬥玩法表現實在一般,優點是有齊動作遊戲應有的元素如瞄準、迴避、弱點攻擊等,但打起來上來判定頗為粗疏,打擊感更是相當不足,尤其是近年有多款高水準動作遊戲如《戰神》、《尼爾自動人形》、《DMC5》相比下更顯其不足;

不過作為改編遊戲而言,已是合格有餘。要一讚是技能設計也充分還原了銀河守護隊各成員的特長,如星爵可以浮空射擊、Groot能用樹藤纏住敵人、Drax能用力量將敵人擊倒在地或投擲場地中的物件攻擊等等,而在解平台謎題時亦需要結合各成員的能力才能打開通道繼續前進,致敬原作的地方做得相當好。

以改編遊戲而言,PS4/5《Marvel's Guardians of the Galaxy》絕對稱得上是上乘之作;如果你是Marvel或GoTG的Fans,這款遊戲不會讓你失望。但如果你追求的是DMC、隻狼、尼爾自動人形般的硬派動作戰鬥遊戲,市面上可能會有更好的選擇。

