10月新番︱7大2021秋季動畫推介　《PLATINUM END》OP/ED夠精彩

10月新番動畫接連上檔，大家都追了哪幾部呢？不只動畫題材非常多元，有讓人期待的第二季，也有不少新作，這一季動畫的OP和ED也都很精采，趕快一起來看看吧！



《異世界食堂2》

本部動畫的片頭曲是由配音員出身的安野希世乃所演唱的〈おんなじキモチ。〉，甜甜的聲線配上讓人垂涎三尺的精緻美食們，讓人感到滿滿的療癒感啊！ 而片尾曲是東山奈央所演唱的〈冷めない魔法〉，她也在本動畫中擔任新角色希爾達（ヒルダ）的配音，目前全曲預定於11月3日釋出。

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《SELECTION PROJECT》

這一部動畫同樣也是充滿青春與歡樂的氣息，片頭曲〈Glorious Days〉跟片尾曲〈Only one yell9-tie〉都是由配音主角的九位聲優們9-tie演唱，曲風與動畫氛圍一樣輕快，讓人聽了也打起了精神啊！

《月與萊卡與吸血公主》

這部結合了太空與吸血鬼的動畫，可以說是一部題材涉獵頗廣的動畫，而片頭曲的曲風也非常奇妙，是由ALI PROJECT所演唱的〈緋ノ月〉，完全展現出了動畫的奇幻魅力氛圍，目前全曲已經在10月20日釋出。片尾曲是Chima所演唱的〈ありふれたいつか〉，則是走一個比較溫和可愛的風格，歌曲MV以繪本風呈現，充滿了療癒感。

《進化果實～不知不覺踏上勝利的人生～》

片頭曲是由南條愛乃所演唱的〈EVOLUTiON：〉，唱出了主角柊誠一不願認輸，與夥伴一起勇往直前的激昂精神，聽起來是不是很熱血與振奮人心呢？片尾曲部分則是由五位聲優所組成的樂團組合Poppin'Party，所演唱的〈Moonlight Walk〉，與片頭曲一樣充滿青春熱血的氛圍，讓人感覺瞬間有活力了起來！

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《MUV-LUV ALTERNATIVE》

在動畫中非常受歡迎的科幻題材，還有這部《Muv-Luv Alternative》，片頭曲是由V.W.P所演唱的〈輪廻〉，而這也是他們首次替動畫演唱主題曲，日前有在官方推特上釋出片段，全曲預計11月3日釋出。而片尾曲是STEREO DIVE FOUNDATION所演唱的〈TRISTAR〉，目前全曲已開放串流收聽，專輯預計在11月24日發售。

《PLATINUM END》

這部動畫是由《死亡筆記》原作者組合「大場鶇×小畑健」的新作品改編而成的，因此也是2021秋季中備受矚目的作品，片頭曲是由BAND-MAID所演唱的〈Sense〉，以慷慨激昂的樂器演奏開場，加上穩健有魄力的演唱聲線，讓整部作品感覺更加豐富與具有可看性。片尾曲部分則是宮下遊所演唱的〈降伏論〉，比起片頭的澎湃感，前奏多了幾分平穩收斂，但在起承轉合上非常具有記憶點，是一首讓人印象深刻的作品。

《世界盡頭的聖騎士》

《世界盡頭的聖騎士》是由輕小說改編的奇幻冒險類故事，片頭曲是由H-el-ical演唱的〈The Sacred Torch〉，充滿了熱血勇氣的曲風，搭配精緻奇幻的動畫，讓人更加期待動畫內容。而片尾則是やなぎなぎ演唱的〈標火〉，同樣帶有奇幻感，但整體曲風更加柔和一些，不知道大家比較喜歡哪一首呢？

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看完以上精選的秋季動畫主題曲，是不是也覺得這一季不只動畫好看，主題曲也都很好聽呢？其實秋季還有許多不錯的作品，題材也很多元，大家不妨可以多找來看看喔！

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