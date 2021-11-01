《機戰30》推出數天，不少人已經打到30、40話，但因為今集改用大地圖+刷任務形式進行，不再是線性劇情進行，取得機體的方法跟過去有一點分別。近日網路出來了不少的隱藏機體、合體技、提前解鎖角色機體情報，馬上跟大家整理一下。上集有15部隱藏機體／招式，包括高達、重戰機、勇者警察及鐵甲萬能俠系列。



超有型的《勇者警察》超级建造猛虎，還有跟勇者警察的合體技，究竟如何取得？

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《機戰30》介面令人有煥然一新的感覺，即時送上試玩後的7個簡單心得分享，希望可以方便大家更快打爆機。（本文操作以Switch的按鍵排位為準）



《機戰30》有大量隱藏機，部份本來就會入隊的角色／機體，只要達到指定條件，就能提早入隊、及早升技，有助更完美爆機：

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（部份情報未能100%證實，本文將不斷更新）

情報來源：微博:NEO·QSW速攻组 疾风之翼

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《超級機器人大戰30》公開多部DLC下載限定作品，究竟買那個版才可以用《鐵血的孤兒》等DLC作品機體？



《機戰30》DLC2限定機體《高達鐵血的孤兒》巴巴托司狼式／高達古辛重鍛型

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