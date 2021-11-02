【華納 / 大亂鬥 / 蝙蝠俠 / 魔戒 / Xbox】大亂鬥可能是世界上人氣最高、最受歡迎的動作對戰遊戲，一直以來也不乏模仿其玩法的作品；最近就有流出指有一個以華納旗下IP為主題的類大亂鬥遊戲《Multiversus》正式開發中，更有多張照片流出。



華納人氣IP多 大亂鬥有睇頭

華納（Warner）旗下有多個全球人氣IP品牌，最出名有「DC Comics」的超級英雄陣營如超人、蝙蝠俠、神奇女俠、綠燈俠等；另外還有經典奇幻小說《魔戒》改編電影、《權力遊戲》改編電視劇、《哈利波特》電影等等。如果做成大亂鬥遊戲就可看到蝙蝠俠大戰甘道夫的場面，相當有睇頭。

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華納大亂鬥遊戲《Multiversus》相關流出圖片：

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華納大亂鬥遊戲《Multiversus》的流出最先見於Twitter，展示了類似計劃書的多張照片，計劃書中亦有多張遊戲畫面截圖，惟未知是印象圖片還是遊戲正在開發中的截圖。而原貼文中的圖片已因被版權申報而被移除。

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遊戲和《大亂鬥》一樣採橫向平台模式，引用了累積傷害擊飛的系統；可辨認的角色則有神奇女俠Wonder Women、《魔戒》的甘道夫以及《Steven Universe》中的石榴。同時流出的計劃書中關於操作的說明使用了Xbox手掣，相信遊戲取向以Xbox或PC平台開發。另外也有估計《Multiversus》將採用免費遊玩方式，而部份角色則將以DLC形式販賣營利。

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