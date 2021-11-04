日本美女東雲うみ有樣有身材，拍YouTube片示範砌高達模型有勁爆300萬點擊！很多硬派高達迷也嗤之以鼻，認為賣身材走邪道頂多三分鐘熱度，最終只會愈脫愈多救收視……近日東雲新片果然開始要玩高難度花式吸引觀眾了，難道真的開始沒人看？



東雲うみ正職是一名在日本名氣處於中下游的水著寫真明星，最早期拍片組裝高達只為自己興趣：

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如果你是因為有樣有身材就先否定東雲うみ的人，你要失望了。其實她絕非得個樣，基本功相當好，網民亦有聞相去研究模型是否出自她手，過去硬照時代都可以呃人，現在拍片時代，你會見到噴油、手塗、剪件等動作都是由她一手一腳做，沒有假手於人。

記者也是砌模型之人，東雲的作品早期並不十分高水準，但也比一些為拍片才嘗試砌模型的女生好得多，可見她私下應該一直有組模型的經驗，而且對話中可聽出東雲是真愛高達，如今她的YouTube成名作RG Z高達，身材突出而且成品也不俗，如今已累積320萬點擊率。

最新作展示高等技巧

其實自2020年靜岡模型展，已經會留意到BANDAI還有模型界名人MAX 渡邊已經有找東雲合作，高人教路加上贊助商支持，模型、器材、工具顏料甚麼都有，已經事半功倍，加上東雲自己也不想食老本，每條新片都會挑戰自己，早幾日她嘗試超高難度的新技法，製作大熱作HG 1/144 MSN-04II 夜鶯，當然，勁爆身材、招牌背心、超高角度鏡頭仍然健在。上文提到在零件上挑通窿，再進階一步可以配上金屬網料，令模型層次更豐富。

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（更新）2021年東雲うみ最新美圖輯😍😍

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東雲其實有料到（不單只指身材）😍😍

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身材好就不能拍片砌高達嗎？或者要封胸才能砌模型？講到尾最緊要是完成的模型作品水準如何，大家又覺得東雲うみ最新作品HG夜鶯如何？

東雲うみ最新作品HG夜鶯

不止東雲うみ！對玩具有愛的 4 個美女 YouTuber 推介

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇