100% 由香港開發團隊 C4Cat 打造的《Zold:out ~鍛造屋的物語》手機遊戲，推出至今已踏入開服的第五週，首個大型活動《遺跡秘寶與危機大冒險》圓滿落幕，當然緊接住的也是一大堆令玩家玩到不能停手的新活動和任務。



萬聖節活動

由 10 月 28 日～11 月 10 日，遊戲正推出「不給糖就搗蛋」萬聖節活動，玩家可以由曜日關卡進入萬聖節特別關卡，戰勝邪惡南瓜後收集神奇糖果，打造出來出甜美又利害的搗蛋兵器。

第七章開放

當遊戲的第六章被破解後，C4Cat 馬上宣佈推出第七章的主線內容，玩家會隨赫利德等人步入繁華的皇城。最新的章節中到底會遇上甚麼事情呢？這就等玩家們自行細嘗吧。

新角色登埸！

隨第七章的開放，當然要加強角色池等大家可以組合出專屬的最強卡組。那個活在傳說中的男人～「SSR 白銀之心 路撒」終於投入蛋池，路撒教官與其副官奧布麗（SR）同時出現，想知新 SSR 路撒有多強大？玩家們不能再吝嗇手中的幻虹鋼了。

馬上下載【Zold:out~鍛造屋的物語】

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