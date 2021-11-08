《幪面超人》（Kamen Rider／假面騎士／仮面ライダー）系列，由昭和系列、平成1期、2期，以及最新的令和騎士，已推出超過50年，當初收看1號長大的小子，現在都已經是60歲以上的老人家，可能陪孫子一起收看最新的《幪面超人Revice》，絕對是每代少年人都有的集體回憶，近日由日本NHK電視台舉行了「全 幪面超人 大投票」活動，總票數高達56萬多張，是史上最具代表性的投票。「天堂醫生」佐藤健包辦了最愛作品、最愛幪面超人雙冠軍，即睇投票結果！



「最愛幪面超人作品」是以《幪面超人》作品為單位，包括所有電視、電影作品。為何我喜歡的幾部昭和舊作排名那麼低……名單跟「拉打迷」心目中的名次有否頗大落差呢？前文已提過，拉打已播了50年，最舊的昭和世代fans相信已經50多60歲，那會吸得上20、30歲的平成拉打fans積極投票，所以對新作是比較有利。

第25位 幪面超人V3（1973年）

其實80年代V3人氣不弱，然而主演宮內洋不及1號藤岡宏一樣是武家出身，人到中年後已極少客串，人氣不斷減，上25位已經好厲害。

第25位 幪面超人V3（1973年）

第24位 幪面超人響鬼（2005年）

以和風、音樂、鬼面具為主題的異色騎士，型係幾型，最可惜是超支到爆，拍到虎頭蛇尾、落雨收柴。

第24位 幪面超人響鬼（2005年）

第23位 幪面超人Fourze（2011年）

當年被投訴樣子似魷魚（如果現在播一定紅啦！），其實內容頗為年輕看得開心，少有以校園為舞台的拉打，拉打同好會的設定好玩，電鑽Rider Kick正。

第23位 幪面超人Fourze（2011年）

最愛幪面超人作品排名清單：

+ 21

最愛幪面超人排名第100至11位全名單

接下來是：「最愛幪面超人」即是以個人角色為單位的投票項目，無論是主角、二騎甚至敵人，只要名稱上是幪面超人就可入選。近年超人氣的令和首騎飛電或人／ZeroOne，由《30歲魔法師》赤楚衛二扮演的萬丈龍我／Cross-Z 仍未夠票入前10名，可惜。



+ 13

最愛幪面超人排名前10排名（點圖放）

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「媽 排名為何不是我想的那樣！」

因為這「幪面超人大投票」是由NHK是日本國營電視台，面向一般大眾而不是為fans而設，因此會吸引到很多明星演員的fans動員投票，對由明星扮演的角色如：「W」菅田將暉「Drive」竹內涼真、「Kabuto」水嶋Hiro、「電王」佐藤健自然比較有利，人氣投票就是這樣玩。



同場加映：戰隊特攝拍到似AV 經濟差要賣肉救市？

跟拉打是「近親」的日本戰隊特攝片近日非常踩界！女奸角下身開高叉，女隊員踢腿見到內褲，似睇緊AV片。是否日本經濟差要賣肉救市？真相原來係咁！

連登體育台截圖

連登體育台截圖

同場加映：拉打幾好也不及囡囡吸引：《幪面超人Revice》最大看點竟是女奸角浅倉唯

《幪面超人Revice人氣既不及令和首作《01》高，亦不如令和2騎《Saber》般被罵垃圾，不高不低人氣普通，卻彈起了一位女奸角「阿基萊拉」（浅倉唯 演），她是劇中邪教的女波士，穿著雖然不露肉，卻富有性感美，而且神態一時性感一時可愛，吸引了很多fans。

淺倉唯亮相《幪面超人REVICE》畫面，以及其他精選靚相（含水着）：