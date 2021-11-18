【FF7 / FF7食雞 / First Soldier / 手遊 / Android / iOS】11月有多款手遊大作推出，其中頗受人關注的一款便是超人氣JRPG「FF7」Final Fantasy 7的衍生大逃殺類「食雞」遊戲Final Fantasy VII First Soldier。本作存在「職業」系統，以下就解說遊戲中五個職業



5個職業有排練

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職業系統解說 5大職業介紹

職業某程度上可以理解為Apex Legends中的英雄；遊戲中每個職業都有1個職業特性、1個主動技能和1個天賦。同時每個職業都有熟練度（等級），不同職業等級分開計算。

等級除了可用來解鎖外觀等道具，亦會解鎖新的主動技能和天賦讓玩家選擇。當然玩家仍然只能選擇主動技和天賦各一個來出戰，不過在和朋友3人組隊時，就試試可配搭更多不同戰術組合。

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編輯建議新手職業選擇

新手建議選劍士或遊騎兵；對操作有自信的話可選魔法師或忍者，不過需要先習慣本作的操作系統以及魔法的判定等。

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