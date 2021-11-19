facebook公司改名Meta，刺激元宇宙Metaverse概念成為近期股市炒作焦點，而中外股評人講解元宇宙時，不少都會以日本動畫《刀劍神域 Sword Art Online》作為例子。剛好刀劍系列新電影《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》將於11.25香港上映，藉此機會介紹電影，也淺談《SAO》中的元宇宙元素。



《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》4大必睇入場賣點

《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》（第1集、全作品分三集）是《刀劍神域》最新作電影，它的故事會返回原點，從第1集開始，以女主角阿絲娜的視點重寫一次。結城明日奈在真實世界是個沒有打機習慣的初中三年級千金小姐，活得並不愉快的她，因為陪女同學兔澤深澄試玩《SAO》，卻有入冇出無法log-out離開，迫必在VR世界過名乎其實的「元宇宙」新生活。

電影將講解阿絲娜在虛擬世界未遇上男主角桐之前，如何求生並成長為超級高手「閃光的阿絲娜」，即睇4個入場賣點👇👇👇

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朱克伯格被網民改圖 facebook改名Meta向SAO取經？

facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布母公司改名Meta，大賣元宇宙概念後，網民馬上聯想起《刀劍神域 SAO》中，大玩改圖，將阿Mark改成暗中推動殺人RPG事件，強迫玩家在VR世界過「元宇宙」第二人生的幕後黑手：茅場晶彥。

Metaverse不是VR遊戲咁簡單

為何一提元宇宙，很多人都會想起《SAO》呢？如果你以為元宇宙只是戴上VR眼鏡玩超迫真的網遊，就大錯得錯。元宇宙並不是單純的「網上交友平台」，2008年左右，曾有個紅極一時的「second life」平台，玩家可用虛擬化身「居民」在網上互相交流；2020年《動物森友會》撞正疫情，朋友改在虛擬島嶼聚頭、甚至是WFH期間的會議室，但這些都是只是真實生活的延續，並非「元宇宙」。

線上遊戲《Second Life》(第二人生) 圖片

疫情期間有日本公司嘗試在《動物森友會》中進行WFH會議平台。

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「元宇宙」目標是讓大眾未來在虛擬世界建立第二人生，在此找工作賺錢、接受教育、買車買樓，也要遵守元宇宙的另一套法律及價值觀。日本科幻輕小說《刀劍神域》誕生於2009年，它以一款需要戴上VR頭盔Nervgear進行，被設定為無法log-out、熄電掣會燒壞腦死亡、遊戲中game over等同死亡的RPG遊戲《Sword Art Online》為舞台，一班主角被固於虛擬世界，必須建立第二人生！概念走得非常前，而且跟「元宇宙」concept相當接近。

SAO刀劍神域5個元宇宙元素👇👇👇

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主角桐人被迫在虛擬世界生活了2年：迫被殺人、遇到真愛、結婚買屋，故事更安排一個幼女外型的玩家精神狀態管理程式「結衣」（下圖中間黑頭髮少女）成為二人的「女兒」，生活得比真實世界更美好。

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《SAO II》更探討網上犯罪、網上殺人背負的罪惡感、絕症病人靠特製病床24小時活於VR世界。

第3、4季要角Alice其實是個A.I.人工智能生命體，後來覺醒了自我人格，更愛上了主角桐人。究竟人類能夠從肉體中抽離活於世界中？沒有擁有靈魂和人格的A.I.生命體，在真實世界又是否能享有人權？

「元宇宙」生活聽落的確很吸引，甚至比真正的人生更可觀，著名科幻作品《三體》作家劉慈欣亦曾警告，「元宇宙」生活跟毒品無異，將會令玩家網癮更大，最終引導人類走向滅亡。但Metaverse人生首要解決的，是活著地球中的肉體仍需吃喝拉撒睡，以現有科技根本未能解決，先鑽到科幻世界，幻想一下Metaverse的可能性吧。

全套4季《刀劍神域》現時在「木棉花香港」YouTube及Netflix均可收看，在11月25日《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》電影上畫前，大可以看在網上「補番」。

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