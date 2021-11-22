SEGA 世嘉遊戲 Black Friday 劈價優惠已經開始，《人中之龍》系列最多有5折半價，99蚊玩到！《新櫻花大戰》高達2折！PlayStation 4、PS5、Nintendo Switch三個平台同時舉行，優惠至11月29日（一）止。



Black Friday Sale SEGA 15款劈價遊戲

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想不到推出半年不到、木村主演的正統派懸疑法庭劇動作遊戲《審判之逝：湮滅的記憶》都有8折，而《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown 》、《真・女神轉生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER》都有折，平過出街買2手碟，買定第時再玩！

15款精選BLACK FRIDAY SEGA減價遊戲

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