Pokemon 鑽石/珍珠攻略｜（Pokemon / 鑽石 / 珍珠 / Switch / 寶可夢） Pokemon第四世代遊戲重製版《Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠》已經上架，一眾精靈訓練員都已忘情地在神奧地區冒險和捕捉Pokemon。不過那邊廂遊戲雖然在全球大賣，卻被玩家們發現遊戲內存在多個Bugs，最近更有人發現了可無限複製神獸的惡性Bug，而且很容易就可再現，人人都可入手無限神獸。



*使用Bug有機會導致死Save或存檔 / 任天堂帳號被ban而不能進行對戰等後果，請自行衡量風險

Pokemon 鑽石／珍珠竟有神獸無限複製增殖Bug（Nintendo）

👉Pokemon寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜兩個版本限定精靈一覽表

神獸無限複製增殖 刷出最強特性/個體值帝牙盧卡

這個bug最早由日本網民「ネミクソ〜」（Twitter@NSapWmBazV59YJp）在刷神獸的特性時發現，在捉完神獸發現不合心意想讀檔後，發現剛才捉到的帝牙盧卡在讀檔後仍然保留著，利用此方法就可無限量獲得神獸。

看Pokemon 鑽石/珍珠神獸增殖bug重現方法：

+ 13

👉天堂W手遊攻略｜4大職業選擇推薦+遊戲玩法介紹 附無課/微課心得

此bug撰文之時仍然可以使用，但也有可能很快就被修正，下定決心要刷的玩家就要盡快打通遊戲了。但再提醒一次並不鼓勵使用bug進行遊戲，而使用bug引致的任何風險和後果亦請自行承擔。

👉天堂W 賺錢秘技公開｜無課/微課攻略！掛機練功位置推薦輕鬆衝等

可以刷到想要的特性為止。來源：ワナch

👉Disney+網民力數8個缺點｜連登仔表達不滿反被圍插？裝唔到／冇4K

Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



【Pokemon / 晶燦鑽石 / 明亮珍珠 / Switch / 攻略】Pokemon寶可夢fans十分期待的鑽石/珍珠Switch重製版已經正式推出，相信Pokemon Fans就一早已經預訂了數位版遊戲在19日號凌晨開始狂煲。如果你還未開始玩或者還未購入今次鑽石/珍珠重製，就要先睇睇以下玩前必知7件事了。完整內容到原文閱讀👉Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手