Pokemon 鑽石／珍珠攻略｜（Pokemon／鑽石／珍珠／Switch／寶可夢） Pokemon第四世代遊戲重製版《Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠》已經上架，一眾精靈訓練員都已忘情地在神奧地區冒險和捕捉Pokemon。不過遊戲雖然在全球大賣，卻被玩家們發存在多個Bugs，如早前就有人發現可無限複製神獸的惡性Bug；今次被「發現」的bug，則是可以為Pokemon任意配招的Bug，已有玩家配出超「屈機」精靈組合。



*使用Bug有機會導致死Save或存檔 / 任天堂帳號被ban而不能進行對戰等後果，請自行衡量風險

超強怪力

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完全破壞平衡 屈機配招出現

Pokemon遊戲中有大量招式，但不是所有精靈都能學習任意招式，每個招式都只有一部份的精靈可以學習：例如火系的精靈大都不能學習水系的招式。但晶燦鑽石／明亮珍珠最近就有人發現了一個Bug，讓玩家可以無視限制為精靈學習任何招式。

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這個Bug聽起來不那麼特別，但如果是有玩對戰的玩家便會知道這是多麼可怕。因為Pokemon有所謂屬性相剋，加上每隻Pokemon有不同特性，任意配搭下可產生無數「屈機」組合。在推特上就有玩家發表了此Bug的其中一個應用「最強秒殺怪力」：讓怪力學習招式「絕對零度」（ぜったいれいど）。

即睇Pokemon屈機Bug 100%命中一擊力必怪力

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絕對零度是冰系的招式，效果是無視攻擊力、防禦力和血量，只要命中就會一擊必殺。但是這個招式只得30%的命中率，可說是完全賭運氣的招式。一般而言絕對零度只有少數冰系精靈能夠學習，但是使用Bug技就能讓任意精靈學會了。而將絕對零度配到怪力上，是因為怪力有個特性「無防守」（ノーガード）：此特性的效果是招式必定命中對手。如是者怪力使出的絕對零度就會有100%命中，不論是什麼對手都能將其一擊秒殺。

不過這些使用Bug的配招一看便是用了bug，單機使用或者沒什麼問題（當然也有可能導致死Save姒至壞機等），但若用bug技進行對戰的話可能會在之後面對被ban的風險，真要使用就請自行衡量風險與後果。

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