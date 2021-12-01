【Forza Horizon 5 / 極限競速 地平線5 / PC / Xbox】在全球均有支持者的人氣賽車遊戲《Forza Horizon》極限競速系列最新作《Forza Horizon 5》已在11月9日推出，玩家們自然是已沉迷在改車和競速世界之中。遊戲一大特色是改裝車輪和塗裝的自由度極高，高自由度之下自然有廣大網民帶來各種創意攪笑作品；然而並非所有幽默都受官方認同，最近就有一位玩家因為其自製的車輛塗裝而被官方封禁帳號8000年。



NIKE變成NUKE，以百無禁忌的角度來看其實十分幽默，但可能不是所有人都禁得起這樣的玩笑吧

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NIKE變NUKE 金仔KFC核平主題塗裝

在《極限競速 地平線5》中玩家可任意設計車輛塗裝，更可以和其他玩家分享自己設計的塗裝造型。最近在外國討論區Reddit上一位玩家「AllThingsRacing」分享，他有一位朋友因為設計了以北韓領導人金正恩取代肯德基上校的KFC主題造型而被Ban 8000年。

即睇Forza玩家被ban 8000年事件經過：

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該塗裝大拿金正恩和北韓核武開玩笑，車身上可見北韓首都平壤（Pyongyang）字樣、模仿NIKE但將文字改成「NUKE」（核彈）的商標，以及代表核子末日的「#SendNukes」Hashtag等。大部份玩家並不認同官方的處理手法，不過可能官方是為了避免因惡攪北韓領導人而來的政治問題，又或是Nike相關商標的麻煩才作出停權處理。

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