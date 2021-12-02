《鬼滅之刃：遊郭篇》12月於Netflix登場！　首集竟獲這特殊安排

日本人氣動漫《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》在2020年上映後，好評不斷，今年10月更推出電視動畫版，獲得廣大迴響，動畫製作公司ufotable特別製作有別於劇場版的劇情，推出70場全新畫面，28日播出完結篇後，動漫迷也再次與大哥煉獄杏壽郎淚別。



《無限列車篇》電視動畫版承接第一季《竈門炭治郎：立志篇》劇情，ufotable在第一集特別加入「炎柱」煉獄杏壽郎搭上無限列車前所發生的故事，而完結篇「燃燒心靈」中，煉獄杏壽郎與「上弦之參」猗窩座展開纏鬥，在身負重傷的情況下，仍然使出「煉獄」招數，但在打鬥的煙霧四散前，他的身體已經遭猗窩座重擊。

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針對電視動畫版新增的內容，日本網站上也有粉絲熱心整理出5大差異：

1. 完結篇沒有片頭曲。



2. 片尾曲改為電影版主題曲《炎》。



3. 完結篇劇標後加上炭治郎驚訝表情特寫。



4. 猗窩座拔出手退開後，炭治郎伸出雙手擋風。



5. 廣告過場新增煉獄杏壽郎把手放在炭治郎頭上的插畫。



完結篇不只延長5分鐘，更跳過動畫版片頭直接進入戰鬥場面，看著煉獄杏壽郎身受重傷、滿身鮮血地說出「我相信你們」、「母親大人，我都做到了嗎」，讓所有觀眾再次為大哥流淚，最後播放片尾曲時，更用多張插畫回顧煉獄杏壽郎的成長故事，不少人認為電視動畫版的鋪陳完全不輸給劇場版。

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而《無限列車篇》完結後，緊接著第二季《鬼滅之刃：遊郭編》將於12月5日在日本開播。第二季除了有炭治郎、彌豆子、善逸與伊之助等人外，「音柱」宇髓天元與三位老婆也會登場，一行人將在「花街」展開新的篇章，而片頭與片尾曲是由人氣歌手Aimer演唱的《残響散歌》與《朝が来る》。富士電視台相當看重第二季的收視率，首集開播預計長達一小時，屆時將不惜放棄黃金時段，改在深夜播出。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix《鬼滅之刃》第二季「遊郭編」12月登場！日本網友整理動畫版新增5大看點，第一集長達1小時】