《鬼滅之刃遊郭篇》第1集已經同日在「黃Viu」首播，收視率高達9.2%，雖略遜於《無限列車篇》電視特別篇的10%，仍屬深夜番組收視王。首集吸引不少網民討論，細心網民更有12個發現。



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首集《鬼滅之刃遊郭篇》是1小時加長版，扣去廣告大約為45分鐘，前半文場較多，與無限列車篇接軌。炭治郎回想起炎柱之死，反映十二鬼月的強大，而下一幕猗窩座卻被生氣的鬼王無慘玩弄於股掌之中，令觀眾理解鬼殺隊眾人對面的敵人有多可怕。之後就開始提及炭治郎兄妹、我妻、伊之助養傷完畢，重新執行任務，並認識了「音柱」宇髓天元會合，潛入遊郭進行新任務。

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由於疫情令製作時間加長，今輯《鬼滅》的推出時間與《無限列車篇》電影相距極長，令鬼滅的高人氣略為退減。然而新一輯第1集仍然取得9.2%高收視率，雖略遜於《無限列車篇》電視特別篇的10%，仍屬深夜番組收視王。有網民分析了首集45分鐘內容中12個重要／細心位。

網民分析鬼滅之刃遊郭篇12個細心位👇

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