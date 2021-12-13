聖誕買figure/高達模型 旺角7大玩具店+10款新貨推介｜2021年尾，香港市面景氣好像有所回昇，辛苦一年就買點玩具figure獎勵一下自己吧。以下Figure、合金、高達模型、LEGO積木，是《香港01》科技玩物頻道10大心水推介，不會太貴，也不需要跟人搶生搶死，聖誕輕鬆玩。另外，文末還會推出旺角區10間抵買玩具／ACG鋪，有些位置真的令人意想不到，而且貨品很有特色！



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今年高達模型、Metal Build都被炒到不似人型，店鋪擺放貨品出來，不用一兩小時就被掃清。但市面其實仍有很多好玩的東西，即睇10件心水玩具figure推介：

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👇👇2021年update版 10間旺角區玩具店介紹 家樂有2600呎樓上鋪！👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，買玩具好自然會想起旺角區，最近這一區的店鋪有重新洗牌，改潮換代的感覺，很多商場都出現了新型式的玩具店，位置令人思想不到！前銀行中心樓上鋪SweetyMagic已搬到家樂坊，2600呎有排行，大人細路玩具也有。SweetyMagic／旺角登打士街56號家樂坊商場9樓917-919鋪（WhatsApp 61772059）



千幾二千呎，絕對不怕背囊撞背囊，或者要側身出入。（鍾世傑 攝）

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【有飯食的玩具店】Toys ant Cafe 螞蟻玩具

經營玩具店／餐廳廿多年的一對夫婦、加上一對愛貓，在女人街開設了一家很舒適的樓上玩具cafe，買完figure可以坐得一邊開盒、一邊叫飯吃，勁chill。食客還可以即場閱讀店長收藏多年的玩具模型書刊！Toys ant Cafe／旺角通菜街89號通財大廈1樓（9087 0011）



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【20年歷史搪膠鋪搬家】Toys Station 展場店鋪一體

想買art toys、Bearbrick又怕唔熟行畀人當水魚食炒？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，可放心購買。Toys Station移師旺角好景中心那邊廣華街做地鋪後，更會不時開設展覽，值得一去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）



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【動漫精品大型店】木棉花期間限定店

手上有《天竺鼠車車》、《鬼滅之刃》、《刀劍神域》精品版權的木棉花，與代理合作在旺角東鐵站MOKO商場開設期間限定店（開到2022年4月），幾千尺全部賣動畫精品，聖誕期間各款作品都有抵買福袋，仲有《刀劍》電影版立牌任影。MicroWorks／旺角MOKO商場4樓408－417鋪（2950 0175）



現時正在進行《刀劍神域 Progressive》電影版宣傳（鍾世傑攝）

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【BANDAI TOMY TAKARA有齊】TOP玩具站

既有BANDAI高達，又有TAKARATOMY寶可夢、Tomica車仔賣，地點就位於「旺中」旁的TOP商場，好就腳。價錢雖然比市面輕微貴一點點，勝在如果出面已被炒起的貨，他們仍然會正價發售。而且店子本身夠大，選購禮物行得很自在。玩具站／旺角彌敦道700號T.O.P. 1樓106舖（ 3619 0086）



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👉高達模型YouTuber東雲うみ｜新片小背心砌HG夜鶯晒10招高難度技巧

【信和中心3間分店】精品玩具

在信和M層、1樓、11樓都有分店，平時做開預訂，也有現貨及劈價貨賣。精品玩具／旺角信和中心11樓1104室：5938 8267）(店鋪facebook圖片)



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【game卡鋪轉型】Card Hero 信和中心開超大型地鋪

本來係經營各式日本鬥卡、收集卡牌的CardHero，在信和中心開了一間好像金鋪咁大的地面街鋪，暫時入面的玩具款式不多，種類很亂而且略貴。不過鋪有3分1位置都設計了鬥卡用的桌子，各種卡牌的售價比較合理、且款多，相信未來會有很多活動，值得留意。CardHero／旺角信和中心地下G8號舖（3702 5802）



頭上方有日本大型玩具網店AMIAMI的logo。

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同場加映：日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危



日本女子自爆被男友浴室偷拍｜繼早前央視專題報導針孔鏡頭偷拍器材易於購買，更有人在租住酒店時被偷拍。日防夜防，近日Twitter有位日本女生，亦自爆同居男友在家中浴室以意想不到的方法安裝偷拍鏡，並公開器材真身，提醒網友小心。日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危！！ 全文在此👉日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危

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