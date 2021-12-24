2021年度總結 100大電影｜日本電視台（日本テレビ）的節目《行列のできる相談》最近發表了「日本人最愛電影100大」排行榜，上榜的基本都是知名經典電影，不過榜單結果卻引起不少動漫迷不滿，原因是這日本人最愛100大電影榜單中竟然沒有日本電影史上票房冠軍的《鬼滅之刃》無限列車篇！



去年鬼滅熱潮席捲全球，劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇日本國內票房超過400億成為史上第一，全球票房計更超過500億日圓。

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綜合日本各電影評分網站得出排名 卻被質疑老餅

這100大電影排行榜的排名是由節目製作組統合了「Pia」（ぴあ）、「ranking.net」（みんなのランキング）、「Filmarks」（フィルマークス）和「COCO」4個日本電影評分 / 排行網站的數據製作而成。排行榜對於電影產地 / 內容 / 年代沒有限制，由數十年前經典電影、荷里活大片、日本本地電影以至動畫電影等，如《你的名字》、《引力邊緣》、《羅馬浴場》等均有上榜。

即睇日本電視台選出日本人最愛電影Top10：

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不過此榜單的頭20名卻似乎不太受日本網民接受；位列頭10名的基本上都是二三十年以上的經典電影，雖然不是要也不可能否定這些經典電影的偉大，但頭10名中最新的電影已是11年前的《潛行兇間》Inception，令人感覺評選者的價值觀停留在90年代般，未有考慮潮流、流行元素等。

榜單第一名是於IMDB上長期佔據排行第一位的《月黑高飛》，以電影本身來說確實是無法超越的神作，但若要說是日本人最愛，又似乎不是那麼一回事。

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最大反動是整個100大榜單竟然沒有《鬼滅之刃無限列車篇》，鬼滅電影打破了日本電影票房紀錄，是現時日本國內票房最高的電影，票房超過400億日圓；有如此表現卻連100大都無法被選入難免令人感覺不公平。也有網民反映「這不是日本人喜愛的100大電影，而是日本的電影迷喜歡的100大電影吧」。

不過另一方面，榜單上的也的確是好電影，如果聖誕新年還有日子未有節目，也可以考慮來個經典電影馬拉松，在家舒服睇好戲。

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