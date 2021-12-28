【手遊 / 中國 / 騰訊】最近一兩年中國加大力度管控遊戲業界，尤其對未成年玩家的管控特別加重，2021年中便正式落實了遊戲實名制及限制未成年人遊戲網路遊戲時間，每星期只能於周末玩一小時遊戲。此政策當初落實時引起極大迴響，喜歡玩遊戲的中國未成年人更是呼天搶地，甚至在能玩遊戲的星期六日就一窩蜂湧入遊戲引起網路大塞車。不過在即將來到的新年假期中國的未成年機迷將有好消息，他們可望能獲得額外一小時的遊戲時間。



有遊戲可以玩，謝蒼天謝祖先

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新年可多玩1小時 網民：塞車可能都要兩小時了

中國在2021年7月頒布了《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，僅能於每週五、六、日的晚上8時至9時進入遊戲；而大部分的中國遊戲公司如騰訊等均有跟隨相關政策，在旗下的遊戲中落實了認証及限制遊戲時間。

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「好消息」是在元旦假期間，中國的未成年玩家將可望獲得額外一小時遊戲時間：騰訊遊戲日前發表了《關於元旦假期未成年人遊戲限玩的通知》，宣布於12月31日以及元旦假期（1月1日至3日）的四天，未成年玩家們將能於每日晚上8時至9時登錄遊戲，假期總遊能玩時為四小時，比平常的周末多了一小時。

即睇網民留言中國未成年玩家於元旦連假可額外玩1小時遊戲：

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消息公布後就引來牆外的網民各種調侃，主要都是「感謝黨恩」、「一小時能玩什麼」等幸災樂禍的留言。不過另一方面也有不少人質疑雖然有人臉認証，但只要找親戚幫忙刷認証就可以了，或者更直接「翻牆」（使用VPN）玩外國版的遊戲便可，未能完全起到監控的作用。

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