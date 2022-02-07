【網上熱話】新年新氣象，每逢過年總要抽時間出來「斷捨離」將一些已經不再使用的東西丟掉，但既然說得是「斷捨離」自然就代表很多東西往往是不捨得丟掉；最近就有網民在Facebook發帖，指自己過年回老家時，發現一個已經很舊的烤箱（焗爐），想要丟掉的時候卻被其母親阻止，於是貼出烤箱的照片讓大家評理，卻令網民被驚呆熱烈討論。



台灣女生回家驚見媽媽仍在用的陳年烤箱（翻攝自「爆廢公社公開版」）

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外表布滿塵埃污漬 有如出土文物

節儉當然是美德，但當過份節儉、應丟棄的東西長期不處理的話往往會變成恐怖的東西。最近就有位台灣女網友在Facebook爆廢公社公開版發帖，指自己過年回老家看到家裡有個舊烤箱（焗爐），外觀佈滿灰塵和銹蹟，外表有如出土文物一般。但當她想將烤箱丟掉換一個新的給媽媽時，未料媽媽「爆氣」稱不準，還說這個舊烤箱「還很好用」。烤箱單看外部已是不堪，內部照片曝光更是驚呆廣大網民，直呼「這是考古挖出來的吧」，引起網友熱烈討論。

即睇台灣女網民過年回家發現恐怖烤箱：

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帖文一出即在網上引起廣泛迴響，有過萬個讚好及二千多個留言；網友留言「這是從海底撈起來的吧」、「這是媽媽的小被被……」、「火災現場拿出來的嗎？」、「我以為是鐵達尼號打撈出來的遺物」等。

幸好最後原po成功說服母親換了一個新的烤箱

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