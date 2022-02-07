鬼滅之刃遊郭篇｜神作畫錢之呼吸上弦陸大戰　網民讚更勝無限列車

《鬼滅之刃遊郭篇》神回錢之呼吸｜電視版第2輯在2月6日播出第10集《重燃希望》，音柱與炭治郎合戰上弘之陸妓夫太郎！超高水平作畫再度震撼香港、日本、台灣網民，齊齊在網上大讚：「Ufotable好波！神回！錢之呼吸再現！」



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斷了一臂的音柱宇髄天元回歸戰線，與炭治郎合戰「雙子惡鬼」上弘之陸中的妓夫太郎！

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由於音柱的聽覺敏銳，而且節拍感強烈，經過多次交手後，已經在腦中分析了對手的「譜面」，即等如玩音game，已經記熟了版面所有音符，可以完全先制攻防，而UFO更以高速度去表達兩人的戰鬥，加上妓夫太郎的血鬼術「血鐮」，遊郭花街的木製房屋又被燒到火花四起，在二人戰鬥的劍風中，點亮了無數火舌和血絲，高速戰鬥超多層次，看到觀眾目不暇給！

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三小強似乎沒有忘記《無限列車篇》中炎柱壯烈犧牲，齊齊發威爆SEED，炭治郎再度使用火之神神樂、爆SEED開戰紋，加上我妻善逸與嘴平伊之助就力抗上弘陸的妹妹墮姬，「日／雷／獸」三種呼吸法的使用者奧義劍技大放送，究竟這一集用了幾多格動畫？畫面處理比電影《無限列車篇》中炎柱與猗窩座的大戰有過之而無不及，人手會否比《無限列車》中的最後決戰更多？

炭治郎再度使用火之神神樂、爆SEED開戰紋

我妻善逸與嘴平伊之助就力抗上弘陸的妹妹墮姬

「日／雷／獸」三種呼吸法的使用者奧義劍技大放送

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動極思靜，在大戰後炭治郎因過度使用火之神神樂，力盡暈眩，這一段完全無聲效、視影朦朦的場面，觀眾可以第一身感受到炭治郎有多筋疲力竭，反映出大戰的殘障和恐怖，與之前的快速戰鬥展現強調對比。

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不少網民都表示，希望ufotable能夠剪一個版本放到電影院播放，讓影迷可以在大銀幕欣賞這段震撼的大決戰。另外，下集2月13日第11集大結局是45分鐘加長排，星期上晚亦會同步在黃Viu播出，將交代上弦之陸兩兄妹的身世，記得準備大量紙巾抹眼鏡。而另外，當然希望片尾會公布下一輯動畫的情報啦！

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上弦之陸墜姬的哥哥妓夫太郎首度於動畫版曝光！令遊郭篇這keywords登上google及twitter人氣排行榜！即睇這對「上弦之陸」兄妹惡鬼驚人戰力及可憐身世。全文在此👉👉：鬼滅之刃遊郭篇｜妓夫太郎怨毒登場成SNS熱話 身世／能力6點分析