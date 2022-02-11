Hololive潤羽露西婭直播意外爆與歌手同居 網現退坑潮: 紋身點洗

【Hololive / vTuber / 潤羽露西亞 / まふまふ / mafumafu】Hololive旗下vTuber「潤羽露西婭」（潤羽るしあ）昨晚（2022年2月10日）直播中發生意外，爆出自己和一位人氣歌手的Discord私人訊息，亦因訊息的內容令事件極速炎上。



「潤羽露西婭」（潤羽るしあ）

👉Pokemon假卡｜美國網紅買三千萬未開封初版卡盒 結果一開全是假貨

直播事故Discord私訊曝光 等同直接宣布同居

事緣Hololive旗下vTuber「潤羽露西婭」（潤羽るしあ）在2月10日晚上的直播中，在畫面中跳出一則Discord私人訊息的通知；該訊息來自「まふまふさん」，內容則是「我這邊直播剛剛完結了，準備回家了，咪醬」。此私人訊息一出馬上引起牽然大波；事關這位「まふまふさん」有極大機會是超人氣網路唱作歌手「まふまふ」（mafumafu），而從該段訊息來看，幾乎可以認為兩人已經是同居狀態。

即睇Hololive潤羽露西婭直播意外自爆同居疑雲：

+ 12

👉Pokemon阿爾宙斯攻略｜快刷色違／閃光精靈方法 出現率提升26倍

潤羽露西婭雖然以YouTube頻道訂閱人數來說比不上最高的Gawr Gura，但其superchat吸金量卻是極高，是2021年中所有vTuber中收入排名第一，superchat吸金量接近2億日圓。一般認為潤羽露西婭的吸金能力特別強，是因為她有很多忠實鐵粉（ガチ恋勢），而她的頻道亦以培養粉絲成為願意課金的「ガチ恋勢」為經營方向。

雖然理性上和道理中，vTuber就和藝人、演員一樣，同樣有自己的私隱和私生活，要戀愛以至成家立室都是十分正常，其他人不應該也無從干涉；但如果是花大把金錢支持vTuber的鐵粉，有「希望vTuber能夠一直都是大家的vTuber，而不要成為某人的女朋友」之類的想法亦是不足為奇。

「同居」事件爆發之後，當晚就有不少人發文「退坑」，如發文放售潤羽露西婭的簽名版等周邊精品等。日本的二手交易網站「mericari」也突然湧入了大量潤羽露西婭的周邊放售。

值得一提是潤羽露西婭和まふまふ兩人其實在2018年時已傳過緋聞，不過當時兩位當事一同否認。其中一位當事まふまふ在2月11日下午就事件作出回應，指自己和對方（雖然沒明言是哪個但明顯是指潤羽露西婭）因為玩遊戲而相熟，當晚（的訊息）也只是待直播完結後一起去玩遊戲，而兩人且沒有同居。

https://twitter.com/uni_mafumafu/status/1492037228520181760

👉Baby Shark Dance突破100億播放次數 網民分析原因｜附播放排行榜

同場加映：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元



夾公仔機近年在香港大行其道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店舖；最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。👉👉看全文：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元