【網上熱話 / 動畫 / 動漫 / 漫畫 / ACG】動漫的其中一大吸引力是作品中各具個性和魅力的角色，不過一部作品當然不會所有角色都是魅力型男或絕世美女，往往會有走不同路線、屬性的角色互相襯托。另外也會有些情況是角色的設計和，最近連登就有網民討論有哪些動漫角色是「剛登場時很有型，但很快就威嚴盡失」的角色。



每次耍帥都會被打臉的比達

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登場時係威係勢 但型到盡頭便是...

在ACG作品中一個常見的手法是（用作品內的人物或劇情來）營造一個角色有多強或多厲害，然後再安排他被打臉或者被主角 / 反派打倒，從而襯托突顯那些主角 / 反派角色更為厲害。雖然是一個相當有效的手法，不過那些作為枝葉的角色就會顯得很滑稽，畢竟不久前才吹噓他有多強，下一頁就看到他被打趴在地上...

即睇連登網民討論有頭威無後勢動漫角色：

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連登網民討論有頭威無後勢動漫角色：

【01】比達 - 龍珠

比達雖然在龍珠主角陣營中實力屬前列，但經常都因任性而壞了大事；身為戰鬥狂又為人高傲，卻幾乎每次都打輸，最後往往要悟空「補飛」。好幾次都是剛學到新的招式或變身、自信滿滿地出場，卻瞬間就被敵方打臉，例如超級比達被斯路輕鬆打敗...最後多數是負責拖時間讓悟空儲氣變身或者出元氣彈。不過比達（不止一次）犧牲自己拯救地球，而且一路下來見證比達心智的成長，也算是一種型格。



【02】日番谷冬獅郎 - 死神

日番谷大概是動漫界中前後落差最大的角色之一，被人稱為天才，又常常說自己的冰輪丸是「冰雪系最強的斬魄刀」；但實戰基本上每次都打輸，而且還比其他死神角色輸得難看。最經典一幕就是空座町篇時和藍染戰鬥，說著「我不是來戰鬥 而是要用暴力擊潰你」，結果卻完全中了藍染的鏡花水月，敗個一塌糊塗。更離譜是在千年血戰篇中，日番谷更被星十字騎士團的茱艾兒變成了喪屍受敵人控制，最後是涅繭利將他救回來。



【03】阿樂 - 龍珠

和比達有些相似，都是剛出場時自信爆棚，但轉瞬就被人打臉。不過以龍珠的強度曲線計，地球人始終不太能算得上是戰力，基本上都是負責保管龍珠/仙豆，以及提供元氣讓悟空出元氣彈等，也沒辦法了。



【04】斯摩格 - One Piece

相當早期出現的角色，初出場時不單十分型，更有路飛勁敵的感覺，亦一直以追捕路飛為目標，更有一次差點成功。但進入新世界之後斯摩格的表現就直線下滑，基本都是負責被打敗，先是輸給羅心臟被手術刀切走，之後更差點被多弗朗明哥殺死，幸好有青雉趕到解圍。



【05】傑諾斯 - 一拳超人

以造型和招式計可能是一拳超人中最有型的一位，但是基本上每次都打輸。不過傑諾斯雖然經常打輸，但和比達不同是他性格謙虛又認真，而且每次都是盡了全力應戰，怪就怪他的對手往往都太強了吧。



【06】陰獸 - 全職獵人

獵人較早期的篇章「友克鑫」（拍賣會）中登場的反派角色，雖然剛出場時來勢洶洶，但轉個眼就被幻影旅團的窩金一人全滅。不過陰獸基本上只是為襯托旅團成員的強而存在的免洗角色，有這下場也是無可奈何。



【07】初見 泉 - 拳願阿修羅

拳願阿修羅中的角色，除了外觀有型之餘，自登場起就多次吹捧他的戰鬥力，說「狀態絕佳」的他就連拳願阿修羅中最強鬥士「滅堂之牙」加納咢也不是他對手。但到兩人真的對上時，初見泉卻被加納咢壓倒性擊敗，可說沒能對加納造成任何傷害或威脅，以至說得難聽點他就是加納的經驗包。在新連載拳願阿修羅的續編《拳願奧米加》中初見泉在修行完後再次登場，只不知會否像上一次般又被打臉。



【08】萊納 - 進擊的巨人

萊納大概是動漫中其中一個前後變化最大的角色：剛出場的時是能幹、有領導氣質的士兵；然後揭開真正身份是鎧之巨人之後，刀槍不入的他在頗長一段時間是絕望的代名詞。但到故事進入後半，萊納和艾倫的立場就彷似倒轉過來一樣，萊納在各方面都表現得十分軟弱，就算變身成鎧之巨人也常常打輸。



事實上萊納和艾倫的轉變和對比實在做得很好，一句「 萊納，你坐啊！」完美演繹艾倫由最初的熱血衝動少年變成幹練老辣的狠角色，非常精彩。可惜是對於巨人的結局大概很多觀眾都不滿意吧...



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