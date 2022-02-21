《刀劍亂舞無雙》（Switch專用遊戲）｜來自《刀劍亂舞ONLINE》的15位日本名刀擬人化型男「刀劍男子」，跟《無雙》系列的光榮KOEI合作，移師到「無雙」式割草game舞台，一騎當千斬斬斬。另外，極豐富的換衫、影相、mini game才是本作的「主菜」。



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起源於2015年作品《刀劍亂舞ONLINE》，由Nitro+、DMM Games製作的免費養成型卡片對戰網遊。故事講2205年出現了回到過去干涉歷史的「歷史修正主義者」，時之政府喚醒了一批刀劍神器，擬人化為付喪神「刀劍男士」，送到各個時代修正被扭曲的歷史。一系列日本名刀擬人化型男有很多忠實的女飯，在日本更開拍了電視動畫、舞台劇、音樂劇。

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由光榮KOEI團隊製作的《刀劍亂舞無雙》，故事講「審神者」（即是《刀劍ONLINE》中玩家的身份）失蹤，此時刀劍男子的主城遭到「時間溯行軍」襲擊，吉祥物狐之助代表「審神者」前來，帶來「戰鬥圖紋」強化刀劍男士，進行無雙式戰鬥。

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15位刀劍男子角色列表

雖然此作並非由《無雙》團隊ω-Force製作，但就是由同廠光榮特庫摩遊戲女性向 game team Ruby Party負責，早期做直播推廣時，ω-Force其有派員參加，相信在技術上係有支援。而遊戲玩上手，雖然3D多邊型及CG播片均未達到《無雙》的級數，但整體流暢，也有一定的打擊感。

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即睇7點遊戲試玩分析

+ 3

基本打法與無雙一樣，都是輕輕輕再駁重攻擊，更有為初心者而設的簡易出招，不斷連按就會自動駁招，另有奧義以及雙人合作技，招式效易都相當華麗，而且就算不是「刀劍男子」fans，合理價入手的話也可以一玩，絕非動漫IP粗製濫造「割草game」。

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另外，極豐富的換衫、影相、mini game才是本作的「主菜」。

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總評：78分

遊戲看得出是有心機做，不是動漫IP粗製濫造「割草game」。但主角始終不是劉關長、信長、信玄等史實人物，雖然遊戲有「新刀」出場，但始終欠缺「無雙系」豐富的三國、戰國人物做敵人，打來打去都係一些無名的怪物角色，有點單調。

(實體／DL版$490，另有季票套裝追加大量換裝服及音樂，$898)



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