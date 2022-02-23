財政預算案2022 1萬元電子消費券｜合金玩具 Figure 10件必買推介

財政預算案2022 派 $10000 電子消費券｜今日（23日）財政預算案2022宣布多項新方案，以求刺激經濟，當中全部市民都能受惠的，就是4月起分期派發共10,000元電子電子消費券！玩具迷又是時候用這些利是錢買心頭好，即睇4月可以購買、預訂的figure、合金、LEGO、玩具。



上網訂未發售玩具 電子消費券最適合

記者在上一次派電子消費券時，也成功在使用限期內，在多個玩具網店上預訂一些尚未推出的新玩具，所以大家的目標不一定要是在4、5月推出，反而可以留意一下在這兩個月接受預訂的figure。

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陳茂波／香港特別行政區財政司司長（HK01圖片）

【01】Metal Build Gundam Astray Red Dragonics 紅龍



雖然已不知是第幾款MB紅迷，但新機實在太型，香港行貨2800蚊已被訂爆，可考慮訂日版！（8月發售／預訂中／約$3,500）

Metal Build Gundam Astray Red Dragonics 紅龍

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【02】Metal Build Hi Nu Gundam



高達皇牌完成品合金figure系列下一款注目之作，阿寶「生前」使用的最後一部高達，配以6支飛翔砲，超型。（5月發售／預訂中／約$2,500）

Metal Build Hi Nu Gundam

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【03】ThreeZero VARIABLE ACTION Hi-SPEC UNITED《高智能方程式》阿斯拉達G.S.X



MEGAHOUSE的《高智能方程式》完成品跑車系列，新作竟由專長機關細節的香港品牌ThreeZero代為開發，極多發聲發光gimmick。（12月發售／預訂中／$2,690）

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全10款必買玩具Figure推介

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4 月將派發第一期 $5,000 電子消費券。今次第一期的金額比上次分 3 次派發每期金額多，$5,000 可以收入不少高 CP 值的數碼產品，以下將分享 9 件約 $5,000 的必買心水推介。看全文：財政預算案2022 消費券｜iPhone﹑Dyson 9件$5000數碼產品推介