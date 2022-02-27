阿爾宙斯 洗翠黎明（ Ver 1.1.0 ）更新即日起免費升級｜寶可夢珠／紫（Scarlett ／ Violet）全新作將於2022年冬天發售｜2月27日任天堂舉行網上Pokemon 寶可夢系列發布會，公布《阿爾宙斯》Pokémon LEGENDS 推出Ver 1.1.0 洗翠黎明更新，Switch 全新作品《寶可夢珠／紫》（Scarlett ／ Violet）於2022年冬天發售，全新的御三家精靈設定公開。



2月27日是第一代《Pokemon 紅・綠》的發售日，後來定為Pokemon Day，今晚任天堂舉行網上Pokemon 寶可夢系列發布會，當中最重要的當然是Switch《阿爾宙斯》Ver.1.1.0 洗翠黎明由2.28起免費升級更新：

Switch《阿爾宙斯》Ver.1.1.0 洗翠黎明由2.28起免費升級更新。

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阿爾宙斯1.1洗翠黎明即日免費升級

Switch大熱作品《阿爾宙斯》Pokémon LEGENDS 推出Ver.1.1.0 更新「洗翠黎明」！只要你擁有遊戲，就能在2月28日起免費更新，即睇有咩新玩法：

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《寶可夢 珠／紫》今年冬天推出

至於傳聞已久的Switch主機全新作《寶可夢 珠／紫》（Pokemon Scarlett/ Violet ）就有條播片。

《寶可夢 珠／紫》（Pokemon Scarlett/ Violet ）就有條播片截圖

新御三家有樣睇

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任天堂公開了Pokemon GO 為首4款手遊，配合Pokemon Day 搞限定送石活動。

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《Pokemon GO》公開新的阿羅拉Alola地區，在這熱帶地區的島嶼，將有10餘種寶可夢可捕捉。

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