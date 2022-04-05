2022資深機迷問答挑戰 題目刁鑽硬核機迷未必識｜內地影片網站bilibili（B站）有一個十分知名的地方，就是其會員認証問答，需要完成有100題天馬行空、不單是動漫還有高級數理的問答才能轉成正式會員，當年許多用家都要逐題Google才能找到答案。最近bilibili推出新的認証問題，其中還有大量關於遊戲的題目，其中不少刁鑽問題，即使是多年機迷也未必識答。



硬核會員認証問答 8個範籌自選 遊戲類問題不簡單

bilibili最近推出了「硬核會員」的進階測試，需在該網站等級達到會員LV6才能參與。用戶需要在兩個小時內回答100條問題，並且答對60%以上題目才可通過測試。獲得硬核會員後可解鎖一些特殊稱號等專用功能。題目方面用戶可以在動漫、知識、影視、音樂、鬼畜、文史、游戲和體育中任選1至3個擅長的分類作答。

一些硬核遊戲的機制問題，沒玩過的話根本不可能答得到

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作為當然機迷當然最關心的是「遊戲」分類了；作為硬核會員測試的問題內容自然也相對硬核，不用Google查答案的話，大部份問題都要玩過該作品才能答得出來，以至於就算玩過也未必答得到，例如「MONSTER HUNTER 3G 中共有幾種武器？」以及「最終幻想零式中，Machina最多可以展開強力攻擊多少次？」等，就算是有玩過的也未必有數過數目。

即睇bilibili硬核會員認証問答遊戲類部份問題（答案請見圖片描述或文末）：

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另外也有一些經典的問題或送分的攪笑題目，例如《薩爾達傳說》的男主角叫什麼名字，真的會有不少對遊戲不太熟悉的人以為叫薩爾達...（以免有人仍未知道：男主角的名字叫林克Link，公主的名字才是薩爾達Zelda）；還有「誰罪大滔天，搞到百姓怨聲載道？」答案當然大家都知道是...

Sony is guilty

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硬核機迷問答大會答案：

【01】《極樂的士高》（Disco Elysium）中的道具鼻通靈有什麼用？ C. 回復1點生命 【02】《生化奇兵：無限之城》（BioShock Infinite）中主角和伊麗莎白的關係是？ C. 父女 【03】《生化危機》（Biohazard）中的病毒叫？ B. T病毒 【04】《黑暗靈魂》（Dark Souls）中葛溫旗下的王之四騎士裡，有「獵龍者」稱號的是？ C. 翁斯坦 【05】《合金裝備V 幻痛》（Metal Gear Solid V: The Phantom Pain）中，EP30發生的地點是？ C. 阿富汗 【06】《上古卷軸5》（The Elder Scrolls V: Skyrim）推出的年份是？ B. 2011年 【07】《Cyberpunk 2077》中，荒坂集團的老闆是？ D. 荒坂三郎 【08】 《雙人成行》（It Takes Two）中，由玩家操作的兩位角色的關係是？ A. 夫妻 【09】 《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）中女主角的名字叫？ D. 卡珊德拉(Kassandra) 【10】 《艾爾登法環》（Elden Ring）中，攻破王城羅德爾的城牆的是？ D. 大古龍 古蘭桑克斯 【11】 《師父》（Sifu）是由哪個國家的遊戲開發商製作的？ D. 法國 【12】 《暗黑破壞神III》（Diablo III）中角色滿等是多少級？ C. 70（巔峰等級的上限則是10000） 【13】 任天堂的遊戲系列《薩爾達傳說》中，男主角的名字叫做？ C. 林克 【14】 TGA 2021的年度遊戲（Game of The Year）是？ A. 雙人成行 【15】 《Monster Hunter XX》中，鐮蟹XR防具並沒有哪個技能？ D. 心眼 【16】 在《巫師3》的DLC《石之心》中，和歐吉爾德簽訂契約的是？ C. 鏡子大師 【17】 《原型兵器》（Prototype）中，購買子彈俯衝技能需要多少金幣？ D. 1500000 【18】 《微軟模擬飛行系列》（Microsoft Flight Simulator）中，ATIS的用途是？ C. 傳送飛機機動區情報及氣像訊息 【19】 《Fallout 4》中，主角一開始置身於哪個避難所（Vault）？ A. Vault 111 【20】 《魔獸世界》中，屬於上古之神裡四大元素領主的是？ B. 耐普圖隆 【21】 《最終幻想4》中，凱恩（Kain）的職業是？ C. 龍騎士 【22】 《黑暗靈魂3》中，打敗冷冽谷的波爾多後，不能馬上進行的Boss戰是？ C. 幽邃主教群 【23】 《血源詛咒》（Bloodborne）中，蓋爾曼殺死的古神是？ B. 科斯 【24】 《泰坦之旅》（Titan Quest）的主線任務中，玩家要送去普塔神廟的物品是？ C. 祈禱卷軸 【25】 《零之軌跡》和《碧之軌跡》中，主角一行人的基地天台的黑貓叫什麼名字？ D. 柯貝

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