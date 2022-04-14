YouTuber發達神話破滅｜拍片背後現實 近半數頻道月入不足1萬日圓
YouTuber發達神話背後的現實 近半數人頻道月入不足1萬日圓｜Youtube已成為許多人日常生活的一部份，也有不少人藉著全職拍片當「YouTuber」發家致富；固然最出色最受歡迎的YouTuber收入極之可觀，但若綜觀整個YouTuber界，其實能賺到錢餬口的人並不多。最近有日本網站訪問了超過9000，統計他們其中有幾多人是YouTuber、每個月藉YouTube賺到幾多錢，而出來結果也非常現實。
YouTube賺錢絕不容易 近半數人月賺不足1萬日圓
是次調查由日本的「Fast Marketing」公司進行，以網上問卷的形式一共訪問了超過9000人，然後再詳細進一步訪問其中324位已獲YouTuber合作夥伴計畫（YouTube Partner Program）認証的人物，調查他們作為YouTuber的收入狀況。結果發現接近一半的人其頻道的每月收入不足1萬日圓（約630港元） ，約20%的人更是連5000日圓（約315港元）都不到。
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即睇日本市場營銷調查YouTuber收入分布及本地8個YT頻道估算收入：
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本地8個YouTube頻道估算收入：
memeHongKong（蕭若元）
訂閱人數：82萬
估算影片播放月入：約40萬港元
JASON（大J）
訂閱人數：102萬
估算影片播放月入：約10萬港元
點Cook Guide（馬田）
訂閱人數：107萬
估算影片播放月入：約5萬3千港元
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emi wong
訂閱人數：513萬
估算影片播放月入：約18萬港元
試當真Trial & Error
訂閱人數：42萬8千
估算影片播放月入：約5萬6千港元
職人吹水
訂閱人數：67萬5千
估算影片播放月入：約7萬7千港元
GamePlayHK
訂閱人數：53萬
估算影片播放月入：約3萬7千港元
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