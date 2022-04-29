日圓低水、日圓續跌SquareEnix日服黃金周特賣活動有得平 附港服PSN春日特賣｜日圓對港元匯率跌穿6算（撰文之時為59算），使得買日本嘢越來越抵；最新日本Square Enix舉行黃金周特賣活動，多款下載版遊戲打折出售，如果有日本PS Store帳號或Ninetendo eShop帳號的話就要留意了。



Square Enix日服黃金周特賣 港服PSN亦有春日特價

是次Square Enix黃金周特賣優惠期由即日起至5月11日，打折的遊戲接近50款，包括勇者鬥惡意、Final Fantasy等Square Enix自家作品，以及少量由Square Enix發行的第三廠遊戲如Lost Sphere等。當然買日版的問題是只得日文，但值得一提是次Square Enix黃金周特賣，大部份PS版遊戲（非全部）在港服PS Store也有同樣的折扣；然而Switch版的遊戲在香港Nintendo eShop卻幾乎全都沒有同步打折。PS用家在買Game前可先格一格價看看是港版還是版比較抵，惟Switch用家可能就沒法了。

折扣率相當不錯，不少到去5折甚至更低

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即睇Square Enix日服黃金周特賣活動打折遊戲：

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另外香港地區的PS Store也舉行了春日玩樂祭特賣活動，多款大作遊戲打折。

即睇港服PSN春日特賣10隻抵買之選：



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