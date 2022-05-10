PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年｜半導體產能持續不足，令到顯示卡、遊戲主機等各種電子的產量一直受影響，其中尤其以PS5的短缺尤為嚴重，即使機體已推出一年半仍然未能walk-in購買，需要以抽籤等途徑認購，許多玩家目前仍未能入手PS5。而對於仍未買到機的玩家來說又有一個壞消息，就是PS5隨時要缺貨缺到2024年。



Intel CEO受訪 預期半導體將持續供應不足

晶片生產商、世界第二大半導體公司Intel（英特爾）的CEO Pat Gelsinger早期接受美國CNBC（全國廣播公司商業頻道）訪問，指現時半導體的產能仍然未能跟上需求，並預期半導體供應不足將會維持至2024年。去年10月時Pat Gelsinger也接受過CNBC訪問，當時他預期半導體產能不足會維持到2023年；換言之現在他認為供應不足的情況將會延長。

Intel CEO Pat Gelsinger

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即睇Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年 PS5有排都買唔到：



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而半導體的供應直接影響家用主機的產能，換言之若Pat Gelsinger的推測準確，那麼PS5就有很大機會缺貨缺到2024年。值得一提是去年9月另一半導體龍頭AMD的CEO蘇姿丰預計半導體供應將在2022下半年跟上需求，只不知現在哪個預測較準確了。

據稍早時份日本遊戲媒體「inside game」進行調查，在接受訪問的讀者中只有不足2成人成功購入PS5，而想買但買不到的人則多達75%。目前包括香港在內的全球多個地區，PS5均以抽籤方式應購，但不少人指出抽籤制的問題是欠缺透明度，也會出現有人多次中獎、另一方面又有人一直抽籤卻連番落空的情況。

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另外抽籤販賣也會帶來一個問題就是可利用機械人程式大量登記抽籤從而搶佔大量主機，如英國就有炒家囤積大批PS5主機炒買。網上有聲音指為何Sony不能像Apple賣iPhone般以排隊出貨的形式認購PS5，這樣雖然可能要等上較長時間，但至少能確保在一定時間後可獲得主機。

有人買不到機，也有人屯積大量PS5牟取暴利

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