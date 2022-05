Days of Play 2022 特賣活動開跑精選16隻抵買之作 鬼線東京、Resident Evil Village 半價|遊戲界最近最主要的新聞當然是新PS Plus的推出,與此同時PlayStation推出了大型折扣活動優惠「Days of Play」,多款大作遊戲,PSVR和PS5 DualSense 手掣打折出售,就算暫時沒興趣升級PS Plus,也可看看有沒有心水遊戲。



Ghostwire Tokyo、生化8 半價 升級Plus以外的選擇

是次 Days of Play 2022 優惠活動到6月8日為止,Sega的促銷活動也同期舉行,因此今次Days of Play中會見到不少Sega遊戲打折出售。雖然現時已有Game Pass式遊戲庫任玩的新PS Plus Extra及Deluxe服務,不過自己購買電子版遊戲始終和訂閱制度不同,前者既可自己選擇遊戲,亦不用受限於訂閱計劃期間,買了之後就後沒有Plus會員或離線狀態下仍可隨時遊玩;訂閱制和買Game從來都不是互相衝突。

鬼線東京半價,雖然本作評價不算突出,但半價的話記者覺得屬抵玩之選。

即睇PlayStation Days of Play特賣活動開跑 精選15隻抵買之作:



除了遊戲之外還有PSVR和PS5手掣DualSense的減價,不過PSVR都準備出2的時候相信很少人會再特意回去買上一代的硬體;然而DualSense減價倒是值得考慮入手,畢竟DualSense作為一隻手掣本身是十分好用,就算沒有PS5,駁落電腦用或是以藍芽連接去iPhone / iPad玩手機遊戲均非常合適。

DualSense原價是588(基本黑白色則是548),減100蚊算相當不錯

除了PS Store優惠外,相信玩家也關心新推出的高級版PS Plus「Extra」及「Deluxe」,詳細可參看另文報導:



