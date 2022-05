PS5|State of Play發布陣容流出 街霸6 RE4等多款大作 PSVR2|在接下來的6月3日就會是Sony自家線上發布會「State of Play」舉行的日子;最近網上流出一份疑似6月3日State of Play發布內容清單,如屬實,發布陣容真的非常強勁!



PS5遊戲強勁陣容|街霸6、RE4 Remake

繼2月的《地平線禁忌西域》和《艾爾登法環》之後PS主機都欠缺重量級新作,而之前公布過或網上流傳的的重點大作如戰神2、生化危機4重製RE4、街霸6等都許久未有消息,再加上離上次State of Play發布也已有一段時間,玩家們都十分期待可以在今次State of Play中看到更多重磅消息以至遊戲發售日。

最近網上流傳一張State of Play的發布內容流出,陣容非常強勁,將會有Street Figther 6街頭霸王6(街霸6 / SF6)的第一條Trailer公開,另外還會有扮演貓咪的遊戲《Stray》、Square Enix的新IP動作遊戲《Forspoken》、韓國開發的動作遊戲《Project Eve》等。

最新的State of Play將於香港時間6月3日上早6時播出

即睇State of Play發布流出 街霸6、生化4重磅遊戲陣容 PSVR2正式亮相:



PSVR2正式發布|與Apple分析師郭明錤預測不謀而合

流出也提及將會有PSVR2的正式發布及Resident Evil Village: Last Hope、阿凡達Avatar、CoD: MW2等幾款支持PSVR2遊戲的演示。壓軸的則是萬眾期待的生化危機4重製「RE4」發布。

另外是關於PSVR2最近都有不少消息,先是Sony於自己的事業說明會中提及PSVR2,將會連同20款遊戲同步推出;然後最近又有知名資訊科技產業分析師郭明錤發文,預計PSVR2將於2023年初推出,首批會生產150萬部。

郭明錤發文總比其他街邊消息有說服力

相信PSVR2在不久就會正式面世;只是現時還不知道PSVR2的定價以及實際需求會有多大、會不會像PS5一樣缺貨缺到完全買不到了。

