《Spy Family》動畫工作室與集英社4方聯手　成立新製作公司JOEN

近日動漫界的動盪可說是非常精彩，簡直是一波未平一波又起，幾日前由《獵人》作者冨樫義博掀起的復刊之亂後，5 月 30 日時 CloverWorks、WIT STUDIO、Aniplex、集英社等動漫界大佬級製作與發行公司，宣布合作成立新公司「JOEN」（讀作 jo-en），打算自成一條動漫產業鏈。



這組合可說日本動漫界的夢幻明星陣容，很是讓人期待這樣強強聯手的組合，在未來究竟會帶來什麼樣的作品，希望別像前陣子由 荒木哲郎、虛淵玄、小畑健、澤野弘之 等堪稱國家代表隊級別製作的動畫《泡泡》一樣，期待了半天結果有些差強人意啊！

JOEN是由CloverWorks、WIT STUDIO、Aniplex、集英社等動漫界大佬級製作與發行公司聯手成立。

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「JOEN」主旨是藉由 CloverWorks、WIT STUDIO 兩家風格各異的動畫公司合作，並利用各自的優點，從創意的角度來進行企劃立案與製作，這點的成功可以從雙方合力製作的《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫看出，果真做的很好啊！除此之外還將與眾多動畫工作室、製作人、創作者合作，打造一個「製作第一」的體系，在環境以及預算面給予支援，實現將創作者與動畫產線媒合的最終理想！

以團結之意命名，為給創造者打造最佳的製作環境！

官方表示近年來為了追求品質，各方的協調變得愈加困難，這讓動畫製作的難度逐年上升，為了能夠給予創作者安心的製作環境以及動畫的長遠發展，才成立了「JOEN」。而「JOEN」的命名概念是將英文單字 JOIN 的 I 上加了三條線，這在日本古代為互相幫助「三條箭」的意思，象徵著「助演」、「助円」、「助縁」的團結之意，一同挑戰全新的動畫產業型態，並打算將之作為武器。

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