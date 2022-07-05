動漫節 EVA 八達通卡第2彈｜高達德安之島前賣券、鏈鋸人我英精品

EVANGELION福音戰士初號機八達通搶唔到？7月29日8月2日去香港動漫電玩節2022！初號機版將在動漫節場內首次展出，而不日發售的EVA八達通第2彈，追加了綾波麗+零號機、明日香+2號機款式，則可在會場預先預覽。



獨家發售高達電影前賣券

EVA八達通終於medialink攤位發售，同場還推出《鏈鋸人》、《國王排名》精品，以及《咒術迴戰》、《排球少年》、《我的英雄學院》福袋！以及8月影港上映高達電影《德安之島》前賣券！真是老中青男女通殺，即睇商品圖片細節吧。

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動漫節 EVA 高達 我英 咒術迴戰 精品

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初號機八達通難買過Mirror飛？

初號機八達通5月在網上發售，甚Mirror演唱會飛一樣難買，初號機版將在動漫節場內首次展出，而不日發售的EVA八達通第2彈，追加了綾波麗+零號機、明日香+2號機款式，則可在會場預先預覽。

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高達迷集結！《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》電影前賣券珍藏套裝

《機動戰士高達》最新劇場版《庫克羅斯·德安之島》即將在8月於香港上映，medialink攤位會有一套電影前賣券套裝，除了包含一張可以到任何一間上映戲院換取2D普通場戲票的換票證，更有日本原裝進口限定珍藏精品。

《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》電影海報，到時將會推出一套前賣券套裝，上映時可在院線換領戲票。

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