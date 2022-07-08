高達遊戲《SD GUNDAM 激鬥同盟》（SD Gundam Battle Alliance）一改G-Gen戰棋打法，是款第3身視點射擊動作game。神秘組織打破了U.C、Wing、SEED、鐵孤等高達平行宇宙界線，經典劇情被改寫，機體跨作品串場搞事，巴巴托司 vs 高達艾比安，聽見都覺得爽，記者早前率先試玩了部份內容，馬上送上玩後感。



高達的失控多重宇宙｜劇情角色大兜亂

玩家指揮的吉姆小隊，在奧迪沙大戰的戰場中被吸進次元裂縫，忽然出現了鐵孤、Wing系列的機體，取代了本來要出現的敵人／同伴，比如有段劇情，明明應該是阿寶駕駛高達與賴巴的老虎戰鬥，但阿寶卻消失了，而主角前去搶救白色基地，老虎竟在半空變成一隻高達巴巴托司。

《SD GUNDAM 激鬥同盟》

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賴巴真男人，老虎準備從高處殺下來，誰知竟在半空變了……

如果當初對手是三日月和巴巴托司6型，阿寶應該凶多吉少。

玩家要一邊搞清楚發生甚麼事，一邊保護「高達的失控多重宇宙」被人惡意改寫。BANDAI今次做法有新意，但另一角度看是有點慳水慳力，同一個版圖要打兩次：先打一次被搞亂了的「破史」，解除時空錯亂後需要多打一次修正好的「正史」版本，零式飛翼高達重新出現，與艾比安大戰一場。

先打一次被搞亂了的「破史」，解除時空錯亂後再打「正史」。

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操作方面，一貫BANDAI水準，不是很順但又不會太差。機體有step射，有跳有檔，射擊分3招，還有跟小隊們一起發射的大技。格鬥更豐富，可以玩空中Combo，感覺像一隻簡化入門版的DX，難度不高沒技術需求，對上看來很強波士級敵人，只要有點耐性，隨便亂打都可以一滴一滴血磨死對手。太多對白及插播影片，而且每一版太長，重複打太多小兵，如果當是無雙式爽玩就未夠爽。

格鬥更豐富，可以玩空中Combo，感覺像一隻簡化入門版的DX。

儲夠100％能量，就可以同按L1/R1 就可放射擊大技。

儲夠100％能量，就可以同按L1/R1 就可放射擊大技。

機體升級方面好簡單，每部機有5個指數，又可以無限重玩收集點數，想點升都得。新機體要靠一路在戰場上接不同機體，漸漸指數夠100%即可取得新機，不需要煩瑣的開發、生產。如果你喜歡高達，想駕駛不同作品機體來一場夢幻crossover，還是可以打得很輕鬆快樂。

有原創機體

《SD GUNDAM 激鬥同盟》中還有部敵機叫「虔誠高達」，設計風格都好似G-Gen原創機。不知最後能否駕駛呢？

《SD GUNDAM 激鬥同盟》將推出PC／PS5／Xbox Series X／PS4／Nintendo Switch／Xbox One版本，8月25日推出（一般版$529）。《SD GUNDAM 激鬥同盟》提供實體限量版（$1,179），包括多種DLC機體，以及同梱3盒LEGEND BB 模型：騎士、隊長、武者高達。

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如果你都想試玩《SD GUNDAM 激鬥同盟》，就要留意香港動漫電玩節，到時BANDAI NAMCO 攤位將會有此作品，還有《One Piece 時光旅詩》、《JOJO奇妙冒險 群星之戰 重製版》、《數碼寶貝 絕境求生》等6/7款遊戲任試。