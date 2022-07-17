【中川翔子 / 水著泳裝】37歲知名宅女藝人中川翔子6月推出寫真集《MAGICAL MIRAI》後開始走性感路線，近日又連續在twitter上張貼性感的製作花絮、未收錄美圖！



Twitter貼超激花絮相｜影片太性感怕被Bam自主打格

中川翔子的寫真集《MAGICAL MIRAI》乃木坂46賀喜遥香、Morning娘22森戸知沙希 等強勁對手同期出寫真，但仍然能在Oricon排行榜上到第2位，成績有交代。最近她在Twitter張貼了一張製作花絮相片，身穿黑色性感吊帶裙晚裝，在餐桌前表示身材，角度自然不刻意。另外中川翔子又在YouTube拍片介紹新書，自選了3套最喜歡的衣著，分別有黑夜晚裝、紅色內衣以及粉紅色水著，由於太性感怕被bam，影片更自主打格仔，引人訂購寫真集。

中川翔子YouTube

中川翔子Twitter

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中川翔子搞笑talk得又靚女，已是日本綜藝節目的常客，因受媽媽影響，超迷香港及功夫片，能講一定程度的廣東話，來港玩樂次數十隻手指數不完，除了與成龍合作，媽媽更是「宇宙最強」甄子丹的老友。她的身材也超好，水著影片點擊突破1000萬觀看次，厲害。

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4種Cosplay各具韻味

後來中川翔子更嘗試了4種cosplay造型拍攝YouTube片，她本人表示穿兔女郎裝最難為情。