PS玩家下跌｜PlayStation玩家總遊玩時數按年下跌15% 主導地位或面臨挑戰｜PS5｜PlayStation 5 PS5長期缺貨，Facebook等社交平台也不時可見到一直都買不到PS5、已轉會Xbox或PC等的留言；目前而言PlayStation在全球市場仍佔主導地位，但就越來越消息指出這地位逐漸受到挑戰。



PlayStation玩家總遊玩時數下跌15% Sony指因疫情緩和

據Sony早前舉行的2022年度第1季業績説明會（FY2022 Q1 Earnings Announcement）中公開的數據顯示，2022財務年度第一季度（即3月至6月）期間，PS玩家的總遊玩時數比2021年同期下跌15%之多。若以整體趨勢來看的話，遊玩時數則是從2020年第一季的巔峰開始慢慢下跌，不過仍未低於2019年的水平。Sony認為遊戲時數下跌的主要原是新冠肺炎疫情緩和，比起疫情巔峰期大部人都選擇留在家中打機，現時人們多了外出娛樂，遊戲時間自然相應減少。

https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/

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另外還有一個新聞是因應微軟收購Activision Blizzard，微軟需要取得全球不同國家的競爭監管機械的許可以確保在這些國家的營運和銷售。而在最近於巴西舉行的問答會中Sony就直接表明微軟收購動視暴雪將對主機市場帶來重大影響。

是次問答會除了微軟和Sony之外，還有Ubisoft、Bandai Namco、Apple、Riot Games、Amazon等遊戲、科技企業出席；而在會上Sony就力陳Activision Blizzard旗下《使命召喚》Call of Duty系列的影響之大；Sony指Call of Duty是一個沒有競爭對手的IP，其所擁有的開發人才、所投入的人力物力是世上沒有其他開發商可做到；而即使假設有開發商能夠投入CoD相同規模的成本，亦因為CoD玩家忠誠度高而難以與其競爭。

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微軟收購動視暴雪是今年遊戲界最轟動的新聞

以社交平台的人氣比較，CoD的Facebook專頁有2400萬粉絲，而Battlefield只得700萬。Instagram的話更是1200萬對200萬，相差5倍。在過去的十年間每一款CoD新作都能登上暢銷遊戲榜前列，在FPS遊戲內是傲視群雄，有壓倒性的銷量優勢。CoD玩家社群規模龐大，而且玩家忠誠度高，這些玩家會因應「有沒有CoD」來選擇遊戲平台。

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CoD系列活躍玩家數量龐大，在遊戲界舉足輕足

這樣看來微軟斥巨資全額收購全面收購動視暴雪是影響重大的一步；假若將來CoD系列只於Xbox或PC上推出的話，的確會對PlayStation主機造成一定打擊。

雖然在今個世代的主機市場中Sony仍然佔有主導地位，但過去一年間一直都有各種利好Xbox、不利PS5的消息，Sony的主導地位正面臨挑戰已是十分明確。不過也不是只有對PS不利的消息，Sony最近就公開表明因應上海解封、物流壓力紓緩之下，預期可在年尾大幅增產PS5。如果能趕及在玩家熱情完全消磨之前將主機送到玩家手上，相信PS在各方面的表現都會大有增長。

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