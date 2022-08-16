連登討論區網民「施丹覓腸特攻」以「香港露肉KOL黎講邊個最正式?」為題，與其他網民舉出6個有人氣又性感的IG美女，有一位卻被彈身高不足。



Zoe So(蘇小小) @zoeso0930／31.1萬followers

除了Cosplayer和Idol，各個IG性感女神都是今屆動漫節中的風頭人物，比如蘇小小 Zoe So 就Cosplay成《SPY X FAMILY》約兒在會場內做DJ打碟。

Zoe So(蘇小小) @zoeso0930 相片截圖

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Emilia Wong ＠emiliawyk.backup／4.4萬followers

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嘉盈 @kaaying219／21.9萬followers

出身熊仔頭channel FHProductionHK的「熊女郎」嘉盈BB，不但年輕可人，又時常玩「MK妹」形象，人氣極高。7月時換上一頭清爽短髮，更切合她健康性感又爽朗的型像。

嘉盈坐的士時發現自己跟司機坐位「撞衫」，超好笑。（@kaaying219圖片）

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UMI 유미 @uuumichan／3.7萬followers

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梁西童 @westtung／13.5萬followers

25歲的KOL西童是ViuTV綜藝節目常客，身形火辣服裝也很好看，早前上ERROR綜藝節目《晚吹—戀講嘢》做嘉賓，大談大學時被label為淫蕩女的往事。連登討論區的巴打就嫌西童膚色太黑太健美，不過這留言就吃了282個負評。

梁西童 @westtung 截圖

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湘兒Shane @shanewsy ／8.1萬followers

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